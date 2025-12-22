Se quiso sacar una selfie con un elefante, pero la manada lo terminó pisando

Video: se quiso sacar una selfie con un elefante y una manada lo asesinó.

Un hecho de máximo terror se vivió en India cuando un joven de 33 años murió atacado por un elefante salvaje. El video del acto de osadía que culminó en tragedia y la reacción de quienes se encontraban en el lugar.

La penosa situación ocurrió el martes por la tarde en la localidad de Ramgarh, en el estado de Jharkland, India, cuando Amit Rajwar (33) murió tras acercarse a una manada de 42 elefantes salvajes para sacarse una selfie. Según información del Departamento Forestal a los medios locales, la manada había estado vagando la zona durante algunos días y los habitantes del pueblo se sintieron atraídos ante la postal, grabando videos y sacando fotos.

Pero Rajwar fue un poco más allá cuando, haciendo caso omiso a las advertencias de las autoridades, se acercó a uno de los animales y este reaccionó visiblemente alterado, lo que lo volvió agresivo. El animal atacó al grupo de personas que tenía cerca pero el joven de 33 años resultó muerto por sus golpes, tras ser atrapado por la trompa del elefante y golpeado varias veces contra el suelo. Además, fue pisoteado.

Aunque el equipo médico llegó rápido al lugar de la tragedia, el joven ya estaba muerto por el ataque del elefante salvaje. El caso reavivó el debate sobre los riesgos de interactuar con animales no domésticos en busca de una fotografía o un video de recuerdo.

Cifra que asusta: cuántas personas murieron por ataques de elefantes en los últimos 18 años

Según información del The New Indian Express, fue el quinto caso en una semana, ya que otras cuatro personas habían muerto pisoteadas por la manada: Amul Mahto (35), Parvati Devi (40) y Savitri Devi (45). Los datos oficiales consignan que más de 1270 personas murieron en los últimos 18 años debido a ataques de elefantes en Jharkhand.