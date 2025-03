¿Qué alimentos deben tirarse después de un corte de luz?

Qué alimentos deben tirarse tras un corte de luz

El miércoles 5 de marzo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se registró un masivo corte de electricidad que afectó a varias familias por gran cantidad de horas. Las consecuencias fueron enormes, pero una de las que más se repitió fue con la conservación de los alimentos que estaban dentro de la heladera. Algo que se profundizó por ser una jornada agobiante debido a las elevadas temperaturas.

La explicación que se desprende desde Edesur es que la falta de suministro en varias partes de la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia fue producto de una falla en dos líneas de alta tensión. Se estima que la cifra de viviendas sin electricidad superó con comodidad la barrera de los 600 mil usuarios. Una de las grandes consecuencias, en ese sentido, estuvo vinculada con la comida y las bebidas.

Qué alimentos deben tirarse tras un corte de luz

"Lo bueno de que se me corte la luz en invierno es que la comida de la heladera no se me pudre", expresó Taniachocolatin, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Además del corte, la sensación térmica informada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en gran parte de la tarde se encontró en valores cercanos a los 45 grados. Un día extremadamente caótico en diversos puntos y que provocó en ciertos hogares la penosa decisión de tirar varios alimentos.

En caso de que la heladera no pueda regenerar el frío para conservar la comida, se debe considerar la idea de tirar la carne, pollo, pescado, mariscos, huevos, sobras de comidas, leche y yogures después de un lapso de cuatro horas. Muchos de estos alimentos ya habrán perdido su cadena de frío y algunos se descongelaron. Algo que permitirá el desarrollo de bacterias como Samonella y Campylobacter de grandes consecuencias dentro del organismo.

Por otro lado, los productos que se pueden conservar tras un apagón pronunciado son mantequilla de maní, gelatina, salsas, aderezos a base de vinagre que hayan sido abiertos, pan, tortas, alimentos para desayunos que no necesiten del frío, verduras frescas sin cortar y especias. El resto debe colocarse en una bolsa de basura y lamentablemente sacar a la calle para que sea recogido por el servicio de limpieza urbano.

¿Siguen los cortes?

En el mediodía de este jueves 6 de marzo, la web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informa que hay más de 30 mil personas que se encuentran sin electricidad. La mayoría de los afectados son Edesur que contabiliza un total de 29.829 hogares sin el servicio correspondiente que se reparten en varios puntos del conurbano y la Capital Federal. Mientras que la cifra que afecta a Edenor es de 3.687 repartidos entre sectores de CABA y zona norte de la provincia.