Piden oraciones: el delicado estado de salud de Cheems, el perrito del meme

El popular perrito Ball, que saltó a la fama por el meme Cheems, atraviesa un delicado momento de salud y su familia está muy alerta por su situación.

El perro Cheems Balltze, que saltó a la popularidad debido a un meme, se encuentra en delicado momento de salud, según precisó su familia. "El milagro sucede. Es la oración y bendición de todos", escribió su dueña en una publicación con las actualizaciones de salud del can que se ganó el corazón de las redes sociales.

A Cheems, un perro de la raza Shiba-inu, los usuarios lo conocen luego del meme viral que hacía referencia a la predilección del animalito por la cheeseburguers (hamburguesas de queso), y cuando, semanas atrás, su familia anunció que le fueron detectadas por el veterinario tres neoplasias dentro de la pleura (membrana que recubre las paredes de la cavidad torácica y los pulmones), además de presentar dificultades para respirar, la tristeza se adueñó de las redes. "Como dueño debo dar todo lo que pueda dar para mantener su calidad de vida y prometo que no te dejaré sufrir. Mientras tanto tenemos que mantenernos alegres por él y echarle la negatividad. Me estoy preparando para lo peor, pero también esperando un milagro. Fuerza chico, el mundo está apoyando por ti", había anunciado su dueña en una de las publicaciones más dramáticas sobre la salud de su amigo de cuatro patas.

Afortunadamente, el nuevo parte médico le dio una cuota de alivio a la familia de Cheems Balltze, que está alerta a los signos vitales del can: "Las actualizaciones de la salud de Ball Ball, los nuevos rayos X y el escáner de sonido del ultrasonido muestran que todavía hay algo de líquido dentro de la pleura pero es menos que antes, el Dr. dijo que no se necesita toracocentesis porque es muy poco para drenar y no afecta su respiración. Después de escuchar las buenas noticias del Dr., todos alabamos lo fuerte y buen chico que es. Ball (en referencia al perro) no tosió durante toda la semana (excepto que después de beber, tiene pequeña tos) y por la noche, cuento sus respiraciones cuando duerme, para asegurarme de que su respiración está bien. La próxima cita con el veterinario será a principios de junio, vamos a mantener los ojos de cerca en él".

También, la familia se deshizo en agradecimientos a la comunidad de las redes sociales, que acompaña con alegría las fotos de Cheems en su perfil oficial de Instagram. "Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos ustedes por dar pensamientos positivos y energía a nosotros, hay un momento en el que pensé que lo perdería pero el milagro sucede. Es la oración y bendición de todos lo que hace que funcione. Gracias", escribieron. En las redes se organizaron grupos de oración para pedir por la pronta mejoría del simpático perrito que lucha por su vida.