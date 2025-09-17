No le gustó la comida que le dieron en el avión y se puso a amasar ñoquis.

Un nuevo video viral se mueve por el algoritmo de millones en TikTok, y es que una mujer estadounidense se puso a amasar ñoquis en pleno vuelo. Como no le gustaba la comida que le dieron las azafatas, la protagonista en cuestión decidió sacar harina, papa y huevos y comenzar a preparar su propio plato de pasta italiana.

La mujer de nombre Katie es conocida por subir videos en @buonapastaclub, pero su fama subió un nuevo escalón tras su actitud tan polémica por los aires. "Cuando odiás la comida de avión y entonces te la preparás vos misma", comentó junto al video en la que se la puede ver metiendo en un bowl los ingredientes, mezclando con uno de sus dedos y luego dándole forma a los ñoquis, todo desde el asiento del avión con el cielo de fondo.

Cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales

Frente al video de Katie, @buonapastaclub, los usuarios de redes sociales corrieron a la cajita de comentarios. La influencer amante de la pasta les preguntó a sus seguidores, "¿Alguien más hace esto?", a lo que desde luego nadie le respondió de forma afirmativa, sino todo lo contrario. La mayoría apuntó a que se trataba de algo completamente antihigiénico, "no entiendo como la gente no se da cuenta que el avión es uno de los lugares más antihigiénicos", comentó un usuario que tuvo la aprobación de 35K de me gusta.

Una mujer se puso a amasar ñoquis en pleno vuelo de avión.

Otro de los comentarios que se repitió entre los usuarios fue si Katie se comió la pasta cruda o cómo fue que la cocinó. Ante esta duda reiterativa y la no respuesta por parte de la influencer, algunas especulaciones que aparecieron fueron: "Capaz le pidió a las azafatas que lo cocinen", "Como la papa de los ñoquis ya está cocida, por ahí los comió así", "Quizás no los comió y los guardó en una ziploc, ahora, no sé como se los explicará a los de seguridad cuando la encuentren".

Por último, estuvieron quienes se posicionaron desde un lugar más "hater" y sostuvieron: "Soy celíaca. Si la persona sentada al lado mío durante un vuelo hace eso puedo llegar a enloquecer", "Mi comida de avión siempre está buena. No sé de qué hablás", "No es una buena idea. Si había gente celíaca sentada cerca tuyo, no estarían contentas con la harina volando alrededor... no es un chiste, es un verdadero problema para ellos", "Cómo esto puede ser legal, es para reportarlo a las autoridades", expresaron algunos usuarios.