La historia de Ivete Playà, la mujer que se volvió viral por denunciar a Alejandro Sanz.

En los últimos días, un video publicado en TikTok encendió la polémica alrededor de Alejandro Sanz. Quien lo grabó fue Ivete Playà, una joven catalana de 26 años que decidió contar públicamente el vínculo que la unió al reconocido cantante español durante varios años. En su testimonio, Ivete expone una relación íntima que, según ella, comenzó como un sueño y terminó convirtiéndose en una pesadilla.

Según relata, conoció a Sanz cuando tenía 18 años, pero la conexión entre ambos se había iniciado antes, en 2015, cuando él comenzó a seguirla en redes sociales, posteando contenido suyo y enviándole mensajes privados. “Él tenía 49 años y sabía perfectamente que yo era una niña cuando comenzó todo”, denunció. A los 19, ya trabajando para él, Ivete recorrió España acompañándolo durante 10 conciertos.

La joven, que se presenta como creativa digital y gimnasta, contó que a los 22 años se mudó sola a Barcelona para trabajar con Sanz. Fue entonces cuando el vínculo se volvió más estrecho, “íntimo y sexual”. Sin embargo, lejos de lo que imaginó, la relación la dejó con un profundo malestar emocional: “Me siento engañada, utilizada, humillada… incluso sucia”, expresó en el video. “Lo que parecía un sueño terminó siendo traumático”.

Ivete aseguró que no se trata de un señalamiento legal, sino de una denuncia moral: "No es el qué, es el cómo". A pesar de que la relación fue entre adultos, muchos usuarios destacaron la diferencia de edad, el contexto de admiración y la posible asimetría de poder. Otros, en cambio, la criticaron por contar una historia que, según ellos, no representa ninguna conducta reprochable.

El descargo de Ivete Playà tras la viralización de su video contra Alejandro Sanz.

En una storie de Instagram, Ivete aclaró: “Todas mis declaraciones se refieren exclusivamente a actitudes moral y humanamente inaceptables. En ningún caso he culpabilizado a Alejandro Sanz de ninguna conducta delictiva”. “Ya no soy esa niña que estaba dispuesta a todo por estar cerca de él”, concluyó Ivete en su descargo. “La Ivete de hoy sabe lo que es un vínculo sano, proporcional y recíproco. ¿Y ahora qué? Ahora la verdad. Y ahora yo”.

Alejandro Sanz respondió al descargo de Ivete Playà: “Nunca he sido partícipe de esas prácticas”

Alejandro Sanz rompió el silencio y publicó un descargo en sus redes sociales. A través de una historia de Instagram, respondió directamente a la joven catalana de 26 años, desmintiendo cualquier comportamiento inadecuado y apuntando a un conflicto reciente de índole económica.

“Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”, comienza el mensaje del artista, dejando en claro que, desde su perspectiva, el vínculo fue consensuado y respetuoso.

En el mismo texto, Sanz reveló que el distanciamiento con Ivete podría estar relacionado con una propuesta comercial que él rechazó: “En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta”.

Con un tono firme pero sereno, el músico concluyó: “Quiero que sepas que nunca he sido partícipe de esas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad”.