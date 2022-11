Hay más animales caminando en círculos sin razón: qué significa este fenómeno

Tras haberse viralizado el video de cientos de ovejas caminando en círculos. La explicación de los expertos.

El video de cientos de ovejas caminando en círculos por catorce días en China generó una gran preocupación, más que nada porque en otros países ocurrió lo mismo pero con distintos animales. Frente a esta alarmante situación, algunos expertos en materia de zoología analizaron este extraño fenómeno.

Si bien los videos fueron vistos por muchas personas, no se dieron muchos detalles en torno a lo que podría haber desencadenado este tema. Según Infobae México, que consultó con especialistas en veterinaria y etología, hay cuatro hipótesis sobre la mesa y no fue solo el video de las ovejas, sino que circularon de otro tipo de animales: caballos, hormigas y aves.

Por un lado, está la estereotipia, una condición que se da cuando los animales no se encuentran en un ambiente adecuado y empiezan a moverse de forma repetitiva e incluso errante. Esto incluye caminar en círculos, algo que se pudo observar notablemente en los videos viralizados semanas atrás.

La zoocosis es otra teoría. Se trata de animales que hacen movimientos sin algún objetivo, es común en los grandes felinos que no están en su hábitat natural, pero cuando ocurre en ejemplares de pastoreo, otros se “contagian” y se unen a sus compañeros.

La pérdida del rumbo podría ser otra explicación: este caso es específicamente el de las hormigas, estos insectos dejan un rastro químico para encontrar el camino de regreso a su hormiguero, por eso es que van en filas. Sin embargo, a veces pierden esa huella y únicamente siguen lo que piensan que es el camino a casa, aunque, sin darse cuenta, terminan siguiéndose unas a otras en círculos hasta que terminan por morir.

En última instancia, lo manifestado por los expertos indica que puede haber existido un seguimiento del líder en manada. Esta teoría se dio a raíz del video de los caballos en Irak, donde se presume que cada animal solo estaba siguiendo a su líder, misma situación para con los alces que giraron alrededor de un árbol.

Oscar, el gato que predijo 100 muertes en un geriátrico

Una increíble historia se volvió viral en las redes sociales y el protagonista es un gato. Su nombre es Oscar y, por fuera de lo común de ser solo un animal doméstico, descubrieron una "habilidad" insólita: el felino predijo 100 decesos, lo apodaron "El mensajero de la muerte" y varios profesionales de la salud salieron a hablar sobre este tema.

Después de varias pruebas que dieron su grado de efectividad, la gente que trabaja en la residencia de adultos mayores Rhode Island ubicada en Estados Unidos, dio a conocer la historia de Oscar. "No se equivoca. Parece que sabe cuándo los pacientes están a punto de morir", indicó David Sosa, médico especializado en geriatría, quien dialogó con la revista The New England Journal of Medicine.

El gatito tiene 15 años y llegó al lugar gracias a un trabajador del geriátrico que lo acogió cuando vivía en la calle. Al darse cuenta de esta situación, consideraron hacer una prueba para evaluarlo bajo sus propios ojos: llevaron al animal a la habitación de un paciente que estaba próximo a morir, pero Oscar se fue al cuarto de otro adulto mayor.

Lo sucedido sorprendió a todos: el paciente que tenía un cuadro delicado de salud vivió varios días más, mientras que el otro, al que el gato fue a su habitación, murió a las pocas horas. "Siempre se las arregla para aparecer en las últimas dos horas", sostuvo Joan Teno, doctora y docente en la Universidad Brown.