"Gano 5 millones de pesos y no llego a fin de mes": el relato de una tiktoker que se volvió viral.

"Gano 5 millones de pesos y no llego a fin de mes", fue la frase con la que una usuaria de Tiktok se volvió viral en los últimos días. Tras notar que le costaba llegar a fin de mes, la joven decidió grabarse para contar su situación y explicar en qué cosas se le iba la plata. Sin embargo, el video despegó, llegó a otras redes sociales y generó gran debate.

"Tengo 32 años, vivo sola en Palermo y les voy a contar un poco mis gastos", continuó el video. Así, la protagonista contó que sus gastos se dividían en alquiler, comida y salidas con amigas, pero como la plata no le alcanzaba para "darse gustitos" a veces tiene que pedirles prestado a sus padres. "Pago $1.900.000 de alquiler, yo se que es un poco caro pero el departamento está muy bien ubicado. De expensas pago solo $350 mil porque el edificio es un poco viejo", confesó.

Gastos en comida y salidas: cuánto paga cada cosa la tiktoker

En este marco, la mujer contó que "no va al supermercado" sino que consume todo de dietética porque "tiene una alimentación muy saludable". Con estas compras, gasta aproximadamente $800 mil.

"En suscripciones pago $13 mil de Netflix y $10 mil de Chat GPT", continuó. Por último remató con una frase que generó mucha indignación: "Y en salidas, yo sé que acá podría reducir un poco pero a mis amigas les gusta mucho salir y a mi también, gasto 2 millones. Incluso algunos meses tengo que pedirles ayuda a mis papás para poder darme un gustito".

Este video no tardó el volverse viral, sobre todo porque muchos usuarios se mostraron indignados ante los gastos innecesarios de la joven. Sin embargo, hay quienes aseguran que el contenido en irónico y que lo grabó con el objetivo de volverse viral. Pero por ahora, la autora del video no especificó nada al respecto.