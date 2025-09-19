El anuncio de Amalia Granata para despedir a su hija en el aeropuerto: "Llegó el día"

El inesperado anuncio de Amalia Granata en medio de la crisis económica.

Amalia Granata fue noticia por un evento familiar. La política y ex modelo subió a su cuenta de Instagram una fotografía junto a su hija Uma, fruto de su relación con el "Ogro" Fabbiani, para despedirla por su viaje de egresados:

"Y un día… llegó el día! en un abrir y cerrar de ojos se cumple un ciclo. Me acuerdo cuando te dejé en salita de 2 y hoy te dejo en el aeropuerto para que disfrutes tu merecido viaje de egresados. Mi nena hermosa tan feliz, te mereces todo lo lindo que te pasa ! Te amo y amé cada paso que dimos juntas en todas tus etapas", escribió la mujer de 44 años.

"Qué orgullo ser tu mamá y ser parte de tus logros. Enjoy! Mamá siempre va a estar acá pa vos", cerró Amalia Granata en su publicación. Pero la reacción de los usuarios de Instagram no se hizo esperar y aunque algunos celebraron el logro de Uma (famosos como Marcelo Polino y Susana Roccasalvo), muchos otros compartieron su indignación con la diputada. "Qué lindo...todo pagado con la nuestra.., qué emocion...va a Inglaterra?", remató uno de los usuarios más picantes contra Amalia Granata.

Qué dijo Amalia Granata sobre el escándalo de las coimas de Karina Milei

Amalia Granata apuntó directamente a la hermana del Presidente: “Yo si soy Karina Milei pido un micrófono, miro a cámara y le digo a la gente: ‘Yo no robé y yo no pedí coimas’. Me parece que el pueblo está necesitando eso. Lo dice la gente. Hay decepción y tristeza. Mucha gente había puesto mucha esperanza”.

Y agregó: “Hay toda una confusión... La gente está triste y decepcionada. Este tema lo entiende desde el más chiquito hasta todo el mundo. Ayer fui a comer a un restaurante y el mozo dijo: ‘Miren que yo no cobro el 3%’. No está la aclaración. ¿Por qué si son inocentes no lo aclaran?”.

Para Granata, la falta de explicaciones genera incertidumbre: “No sé por qué Karina no sale a aclarar. Desconozco. Este tema es tan delicado... La corrupción para el argentino es un tema muy sensible”.