¿Cómo no caer en la nueva estafa de robo de dinero en Mercado Pago?

Cómo evitar estafas con mercado pago

Las billeteras virtuales alcanzaron una gran popularidad debido a que permiten tener el dinero disponible en todo momento y son aceptadas en una enorme cantidad de comercios. Esto provoca que se vuelvan un blanco para aquellos que se dedican a realizar estafas y mucho más con las personas que tienen cuenta en Mercado Pago.

Uno de los nuevos blancos de los estafadores es realizar contacto con sus víctimas para anunciarles que el dinero en cuenta y también las tarjetas de crédito asociadas en la cuenta se encuentran en riesgo de quedar en manos de terceros. En la desesperación, los delincuentes se aprovechan y lograr sustraer datos personales o contraseñas para luego llevar a cabo el robo.

Cómo evitar estafas con mercado pago

"Me llamaron de 'el equipo de seguridad de Mercado Pago' por WhatsApp para 'confirmar una compra hecha en Mercado Libre', se las seguí a ver qué hacían y les dije que confirmaba la compra y me dijo bueno hasta luego. Kjjj alguien me explica cómo continuaba la estafa", expresó Luuucilu, como figura su usuario de X (Ex Twitter). A pesar de que se dio un momento de cierta gracia, es un método que busca tomar desprevenidas a las personas con las cuales se contactan.

Lo más común a escuchar en la llamada es que la cuenta se encuentra comprometida o que detectaron por medio del sistema de que la misma está sufriendo reiterados accesos no permitidos. Esto provocará que se pida el mail de acceso con el cual enviarán un enlace que demandará colocar la contraseña vieja y una nueva. Aunque en ese preciso momento se llevará a cabo la estafa al vaciar la cuenta o realizar pagos con las tarjetas vinculadas.

¿Qué dicen desde Mercado Pago?

La aclaración que Mercado Pago ofrece frente a este tipo de situaciones es que no se debe compartir ningún dato personal, debido a que los llamados se dan de una manera muy específica. "Desde Mercado Pago y Mercado Libre te vamos a llamar desde Atención al Cliente únicamente cuando vos nos pidas que te contactemos para resolver un problema", expresan desde la web.

Además, se debe considerar que hay dos medios por los cuales se van a comunicar. Para atención al cliente son los siguientes números +54 11 5032 8207 y +54 11 5559 3189. Mientras que desde cobranzas los harán por medio del 0800-800-0113. Nunca se registrará una llamada bajo la etiqueta de "número privado".

Pasos para ganar dinero con Mercado Pago

Hay un beneficio que pocos conocen y que permite ganar una suma de $50.000 de manera ilimitada siempre y cuando se sigan determinados pasos. Solo alcanza con recomendarle a una persona que haga la compra de lectores de tarjetas Point Smart y lo ponga en marcha en su comercio o emprendimiento.