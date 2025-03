¿Cómo eliminar las arrugas de la ropa sin la plancha y en pocos minutos?

Cómo eliminar arrugas de la ropa sin plancha

No siempre se tiene una plancha a mano para quitarle las arrugas a la ropa o tampoco se dispone del tiempo necesario para hacer uso de la misma, lo que puede provocar un verdadero dolor de cabeza. Sin embargo, un truco casero permite eliminar esas imperfecciones de manera natural y en cuestión de minutos.

Después de lavarlas y dejarlas que se sequen, las prendas suelen presentar un aspecto que no es el adecuado para usarlas en eventos de gran importancia o cualquier circunstancia que demande salir a la calle. Esto puede provocar que se deba recurrir a la plancha y perder minutos que podrían ser utilizados para viajar.

Cómo eliminar las arrugas con una olla y agua

Gracias al método compartido por Giselavibes, como figura su usuario de TikTok, se puede dejar a las prendas de ropa de manera presentables y listas para ser usadas en caso de que la plancha no funcione, no se disponga de mucho tiempo o se registró un corte de luz.

Tomar una olla de acero, que contenga un mango, y colocarle agua. Dejar que el agua se caliente por unos minutos en contacto con el fuego. Retirar la olla y pasar sobre la prenda de forma gradual.

El calor sobre la superficie de la olla permitirá que las arrugas vayan desapareciendo a medida que se desplaza. El efecto es similar a lo que una plancha aplica al ser utilizada, pero este método es de utilidad para días donde el tiempo disponible es escaso y cualquier obstáculo podría generar un efecto dominó de problemas.

¿Qué significan los cuadrados en las etiquetas de la ropa?

Al comprar ropa, es importante observar las etiquetas que se encuentran presentes porque estas ofrecen información que el fabricante brinda para asegurar que la prenda dure más con el paso del tiempo.

En caso de que la etiqueta de la prenda tenga un cuadrado es información que se vincula de manera directa con el proceso de secado. No todas las telas merecen el mismo trato y esto es producto de que requieren un tratamiento particular. La eliminación de la humedad puede ser por medio de secar a mano, en cuerda, a la sombra, a la sombra y en cuerda, no secar a mano, secar en posición horizontal, dejar escurrir, secar de forma horizontal y a la sombra, dejar escurrir a la sombra y secado horizontal sin escurrir. Cada una de las indicaciones permite que la calidad de los materiales se extienda por más tiempo.