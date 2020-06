Al borde del KO: Hasta Vilouta destruyó a Patricia Bullrich por la violencia institucional en el gobierno de Cambiemos

Paulo Vilouta tuvo un fuerte cruce con Patricia Bullrich en Intratables. La ex ministra de Seguridad se encargó de criticar el accionar del Gobierno frente a la pandemia y demostró su disconformidad por la desaparición forzada y posterior asesinato de Luis Espinoza en Tucumán.

A partir de las quejas de la ex funcionaria, Vilouta consideró que "hay un juego siempre de oficialismo-oposición: cuando ustedes eran gobierno se quejaban que ante cualquier cosa, les daban un bife" y remarcó: "Ustedes hoy piden 'no violencia institucional' y hace poco tiempo llevaron a Chocobar a la Casa Rosada y lo distinguían".

Rápidamente, Bullrich contestó: "Disculpame, Chocobar no es violencia institucional". La ex ministra macrista se defendió diciendo que "Chocobar es un caso de correcto uso de la fuerza por parte de un policía".

En ese momento, el periodista Diego Brancatelli interrumpió a Bullrich y destacó la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. "Santiago Maldonado no fue ni desaparecido ni muerto por la fuerza de seguridad", sostuvo la ex funcionaria y Brancatelli respondió: "Todavía queda mucho por saber y ojalá se sepa la verdad". "Ya sabes la verdad pero no la queres reconocer", finalizó diciendo la presidenta el PRO.