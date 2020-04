Susana Giménez rompió el silencio en cuarentena. Habló con Intrusos en el espectáculo y, entre varios temas, se refirió a la polémica por los gestos violentos de Michael Bublé para con su esposa, Luisana Lopilato. Lejos de evitar manifestar su opinión, la diva de los teléfonos defendió al cantante canadiense y dio justificativos para argumentar su teoría.

“Algo leí y me pareció una locura. Yo estuve en su casa en Canadá, donde los entrevisté. Michael es un amor", manifestó Susana, quien agregó: "Jamás podría pasar eso con ese hombre. Es lo más bueno. Está muerto por ella, es el padre más maravilloso".

"Nos han tocado vivir muchísimas cosas juntos, no solo he ido a la casa. Una vez viajamos juntos de Estados Unidos en primera y vi cómo los acostaba a los nenes, cómo la dejó dormir a ella y le pedí a los nenes que no despertara a la gente. Es un sol”, agregó, en diálogo con América TV.

De nuevo: Michael Bublé volvió a zamarrear a Luisana Lopilato en un vivo de Instagram y se encendieron las alarmas en las redes sociales. pic.twitter.com/1x8UVGsXlG — Vía Córdoba (@ViaCordobaOK) April 27, 2020

Por otra parte, Giménez se refirió al temperamento de Luisana Lopilato: “Además, ella tiene muchísimo carácter y no soportaría eso. Es una chica divino. También han sufrido un montón juntos. Él la mira con un amor y eso lo vi yo en la casa. Yo le hacía la nota a Luisana y le decía a ella ‘mirá cómo te mira este hombre’”.