Video: una figura de Telefe se descompensó en vivo y generó preocupación.

En la emisión de Telefe Noticias del viernes 24 de octubre, el meteorólogo Daniel Roggiano sufrió una descompensación en vivo. Inmediatamente, se generó preocupación en el piso y en las redes sociales.

Mientras hablaba, Roggiano se trabó y no pudo terminar la frase que estaba diciendo, por lo que el conductor, Rodolfo Barili, lo interrumpió y volvieron al piso. Sin embargo, Roggiano desactivó las alarmas con un mensaje en sus redes sociales: "Me agarró un mareo por estar dado vuelta en el auto, mirando al revés del tránsito. Gracias por preocuparse".