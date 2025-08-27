Video: Un cliente prendió fuego un bar porque no había mayonesa.

Un hombre protagonizó una escena que solo se ve en las películas de acción: en un acto de ira prendió fuego un bar luego de recibir una respuesta que no esperaba. ¿El desencadenante del problema? Una mayonesa.

El episodio ocurrió en un bar de la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca, ubicada en el sur de España, cuando un comensal pidió mayonesa para su sandwich y los empleados le dijeron que se había acabado. El hombre insultó a los mozos, salió del local y se dirigió hasta una estación de servicio vecina, donde tomó un bidón de nafta para el desastre.

El cliente, de quien no se divulgó su identidad (solo que, aparentemente, era un hombre de unos 50 años) volvió al bar con el bidón de combustible y roció la barra. Acto seguido, encendió un fósforo y la prendió fuego desatando el caos en el lugar. Al ver las llamas, todos los que se encontraban comiendo en el local salieron mientras los empleados usaban los matafuegos para aplacar las llamas, que solo causaron daños menores.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Cómo terminó el incidente

Según detalló El Diario de Mallorca, el hombre se quemó la mano al manipular la nafta y terminó detenido por la Policía. El dueño del bar hizo un cálculo de los daños causados por 10 mil dólares. El video se hizo viral y alertó a los sevillanos de la zona y a los usuarios de redes sociales, quienes deslizaron sus propias conclusiones sobre el extraño incidente de furia.