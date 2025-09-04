Se desmayó en vivo: tensión por lo que pasó al aire de El Nueve con una invitada.

Una invitada de El Nueve se desmayó mientras estaba al aire en el programa Los Profesionales de Siempre. El video del momento.

Luisana Cardozo, una joven que denunció que la estafó Elizabeth Rodrigo, la madre de la mediática Ayelén Paleo, estaba de invitada en el programa de El Nueve para hablar de su acusación. "Chicos, me estoy sintiendo mal", dijo Cardozo justo antes del desmayo. Luego, los conductores anunciaron que irían a una pausa.

Previo al desmayo que puso fin a su intervención, Cardozo contó que había sido contactada en 2017 por la madre de Ayelén Paleo para hacer dos books de fotos. "Al mes y medio me ofreció clientes, empresarios, políticos, muy buen dinero... Perfecto. Pasó el tiempo y ya me quitaba el 70% de lo que yo ganaba y me mandaba clientes espantosos. Y la que me traía los clientes era Ayelén", agregó.