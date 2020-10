El fuerte cruce de Victoria Donda con Osvaldo Bazán en TN

El periodista macrista y anticuarentena Osvaldo Bazan quiso cruzar a la titular del INADI, Victoria Donda, en el programa Una vuelta más de Todo Noticias. El columnista intentó atacar a la provincia de Formosa que tiene el registro más bajo de muertes por coronavirus de la Argentina, con apenas 148 casos confirmados y un muerto.

"Te conocemos interesada habitualmente por tu otra historia en los temas de derechos humanos. Me gustaría saber cuál es tu opinión con los casos de Lucia Ponti, Serene Quiroz, María Belén Alonso, Ariel Valerian y Mauro Ledesma", inquirió Bazán.

En ese momento, Donda preguntó "¿Cuál es mi posición a qué en particular, Osvaldo?". El conductor del programa Diego Sehinkman pidió que aclare quiénes eran las personas que mencionó. "Todos ellos excepto Serene y María Belén fallecieron por cuestiones que tienen que ver con la cuarentena", dijo Bazán.

Donda respondió que su mirada es que "el poder tiene que velar por la salud general, pero después por las cuestiones particulares. Habría que ver cada caso particular para que a cada uno se le respete su derecho. Osvaldo, nos conocemos, yo no tengo ningún discurso...", dijo la ex diputada que fue interrumpida por Bazán.

"Por eso, la señora que está a la intemperie hace ocho meses quizás no tenga los mismos recursos que la heredera de Etchevehere para acercarse a las instituciones", señaló Bazán.

Donda explicó que deben hacer una denuncia por discriminación ante el INADI para que pueda intervenir y aclaró que hasta el momento nadie presentó el caso ante el organismo. Luego recordó que el macrismo desfinanció el INADI y cuando pronunciaba la frase otra vez fue interrumpida por Bazán y Sehinkman.