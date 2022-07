Parque de la Costa: cuánto está la entrada, nuevos juegos y más actividades para las vacaciones de invierno

El Parque de la Costa presenta una gran cantidad de juegos y oportunidades para divertirse con amigos o en familia en estas Vacaciones de Invierno. Precios de las entradas, los nuevos juegos que hay y todo lo que hay que saber para ir.

Inaugurado en 1997, el Parque de la Costa ofrece un sinfín de actividades, shows, montañas rusa, propuestas gastronómicas y juegos sumamente interesantes para pasar una gran jornada con amigos o en familia. En estas Vacaciones de Invierno, el complejo abrirá sus puertas durante todo el mes de julio con varios descuentos y beneficios con el objetivo de seguir recibiendo visitantes de todas partes del país.

Desde su apertura, el Parque de la Costa ya recibió a más de 20 millones de visitantes. Ubicado en la calle Vivanco 1509 (Partido de Tigre, provincia de Buenos Aires), en las vacaciones se prepara para contar con la visita de muchísima gente, que se encontrará con nuevas atracciones para disfrutar.

Días y horarios del Parque de la Costa

Desde el sábado 16 de julio al domingo 31 de julio, y en el marco de las Vacaciones de Invierno, el Parque de la Costa estará abierto todos los días en dos turnos: primero de 9 a 16horas; mientras que el segundo es de 12 a 19:30 horas.

Promociones en tarjeta para el Parque de la Costa durante las Vacaciones de Invierno

A lo largo del mes de julio, y por las Vacaciones de Invierno, habrá una promoción del 20% de descuento pagando con MODO y otra del 30% pagando con BNA+, la billetera virtual de Banco Nación. Vale también mencionar que el Parque de la Costa es proveedor del Programa PreViaje, por lo cual quienes cuentan aún con crédito, pueden aprovecharlo.

El Parque de la Costa está repleto de juegos y actividades.

Los precios del Parque de la Costa

Los precios de los pasaportes del Parque de la Costa varían según la elección de cada visitante. Es clave tener en cuenta que embarazadas (con embarazo notorio o certificado médico), personas con discapacidad (presentando certificado único de discapacidad) o menores de 3 años no abonan entrada. A continuación, las opciones y valores de cada pasaporte:

Pasaporte Bonificado

Precio: $1.650 por persona

Incluye las siguientes atracciones: Baile de las Tazas, Botes del Pantano, Autos Chocadores, Botes en el Nilo, Pulpo, Sillas Voladoras, Carrousel, La Mansión del Terror, Montaña Rusa El Vigia, Orcas Voladoras, Samba, Vuelta al Mundo, La Cueva de Dinos , La Maldición de Anubis, Colectivo Loco, Chiquitren, El Canguro, Mini Barco Pirata, Mini Sillas Voladoras, Minijet, La Placita, Panda y Mico, Vuelo en Globo, Inflable Desafío de Basquet, Inflable Desafìo de Fuerza, Inflable Carrera Extrema, Mini Tazas, Vuelta en Carreta, Carrousel Musical, Mini Convoy, Elefantes Voladores, Castillo Inflable, Show de los Personajes del Parque, Musical de Películas, Show Invasión Zombi y Show de Cierre.

Pasaporte Yoni

Precio: $1.800 por persona.

Incluye el acceso a 6 atracciones una única vez, pero con un tiempo de espera que no superará los 20 minutos. Actividades disponibles: baile de las Tazas - Barco Pirata – Desorbitados - Montaña R. Desafío - Pulpo – Samba.

El mapa del Parque de la Costa.

Pase Rápido Braulio

Precio: $1.800 por persona.

Incluye el acceso a 6 atracciones una única vez, pero el tiempo de espera no superará los 20 minutos. Actividades disponibles: botes del Pantano - Montaña R. Boomerang - Montaña R. Vigía - Pendulum - Sillas Voladoras – Vuelta al Mundo.

Pasaporte Anual

Precio: $8.500 por persona.

El pasaporte es único e intransferible, equivale a un pasaporte diario, no está permitido el reingreso y no es acumulable con otras promociones. Incluye las siguientes atracciones: Capitán Piraña - Barco, Autos Chocadores, Circuitos Aéreos, Desorbitados, Montaña Rusa Saltos del Delta , Montaña Rusa Boomerang, Montaña Rusa Desafío , Sillas Voladoras, Pendulum, Zombiland, Baile de las Tazas, Botes del Pantano, Botes en el Nilo, La Mansión del Terror, Montaña Rusa El Vigia, Orcas Voladoras, Pulpo, Samba , Vuelta al Mundo, La Cueva de Dinos , La Maldición de Anubis, Carrousel , Colectivo Loco, Chiquitren, El Canguro, Mini Barco Pirata, Mini Sillas Voladoras, Minijet, Panda y Mico, Vuelo en Globo, Show de los Personajes del Parque, Musical de Películas, Show Invasión Zombi y Show de Cierre. Juegos no incluidos en el pasaporte: fichas de Paseo se la Suerte, Space Prison, Tirolesa + Caída Libre, Vértigo Xtremo Y Quantium Race – Karting.

Pasaporte Familiar

Precio de venta online anticipada: $2.600 por persona (+14% de impuestos).

Precio de boletería: $3.300 (+30% tasa municipal) por persona.

Incluye las siguientes actividades: baile de las Tazas, Autos Chocadores, Botes del Pantano, Botes en el Nilo, Sillas Voladoras, Carrousel, Montaña Rusa El Vigia, Orcas Voladoras, Samba, Pulpo, Vuelta al Mundo, La Mansión del Terror, La Cueva de Dinos , Inflable Desafío de Basquet, Inflable Desafìo de Fuerza, Inflable Carrera Extrema, Mini Tazas, Vuelta en Carreta, Carrousel Musical, Mini Convoy, Elefantes Voladores, Castillo Inflable, La Maldición de Anubis, Colectivo Loco, Chiquitren, El Canguro, Mini Barco Pirata, Mini Sillas Voladoras, Minijet, Panda y Mico, La Placita, Vuelo en Globo, Show de los Personajes del Parque, Musical de Películas, Show Invasión Zombi y Show de Cierre. No incluye: Fichas de Paseo de la Suerte, Tirolesa ´+ Caída LIbre , Vértigo Xtremo, Space Prison Y Quantium Race – Karting.

Pasaporte Oro

Precio de venta online anticipada: $3.200 (+14% de impuestos) por persona.

Precio de compra en boletería: $4.000 (+30% de tasa municipal) por persona.

Incluye las siguientes actividades: muro de Escalada, Capitán Piraña -Barco, Autos Chocadores, Pendulum, Circuitos Aéreos, Montaña Rusa Desafio, Montaña Rusa Boomerang, Desorbitados, Baile de las Tazas, Botes del Pantano, Botes en el Nilo, Inflable Desafio Basquet, Inflable Desafio Carrera Extrema, Inflable Desafio de Fuerza, Montaña Rusa Saltos del Delta, Sillas Voladoras, Carrousel, Montaña Rusa El Vigia, Orcas Voladoras, Barco Pirata, Pulpo, La Mansión del Terror, Samba, Vuelta al Mundo, La Cueva de Dinos , La Maldición de Anubis, Zombiland, Colectivo Loco, Chiquitren, El Canguro, Mini Barco Pirata, Mini Sillas Voladoras, Mini Tazas, Vuelta en Carreta, Carrousel Musical, Mini Convoy, Elefantes Voladores, Castillo InflableMinijet, Panda y Mico, Vuelo en Globo , La Placita, Show de los Personajes del Parque, Musical de Películas, Show Invasión Zombi y Show de Cierre. No incluye: fichas de Paseo de la Suerte, Vértigo Xtremo, Tirolesa + Caída Libre, Space Prison y Quantium Race – Karting.

El Parque de la Costa, un paseo para hacer en familia o con amigos.

Juegos en el Parque de la Costa

Invasión Zombi: show interactivo de acción con efectos especiales, único en el país.

show interactivo de acción con efectos especiales, único en el país. Show del Oso Braulio y Yoni : quienes dan la bienvenida a los asistentes y los reciben con sus canciones para bailar y

: quienes dan la bienvenida a los asistentes y los reciben con sus canciones para bailar y cantar todos juntos.

El Musical de Películas: un espectáculo realizado por el staff de bailarines del Parque, al ritmo de canciones clásicas de películas-; el show de las Princesas en el que la Bella Durmiente, Cenicienta y Sirenita hacen vivir sus historias llenas de fantasía.

un espectáculo realizado por el staff de bailarines del Parque, al ritmo de canciones clásicas de películas-; el show de las Princesas en el que la Bella Durmiente, Cenicienta y Sirenita hacen vivir sus historias llenas de fantasía. Montaña Rusa Boomerang .

. Montaña Rusa Desafío .

. Montaña Rusa El Vigía .

. Pendulum .

. Las Sillas Voladoras .

. El Baile de las Tazas .

. Samba .

. La Vuelta al Mundo .

. Más juegos para grandes y chicos .

. Show de Cierre: Cara de Barro y todos los personajes del Parque cantan y bailan en un musical fantástico.

Los nuevos juegos del Parque de la Costa

Space Prison

Es el primer juego de realidad virtual inmersiva de Argentina. El mismo está ambientado en el espacio, donde los participantes tendrán que realizar una prueba de supervivencia.

El Infierno

Este atrapante juego se trata de un laberinto de terror profundo en el que los participantes deben afrontar diversos obstáculos y evitar que el miedo los detenga a seguir jugando.

Más juegos infantiles

El Parque de la Costa incorporó 6 nuevos juegos infantiles para niños y niñas de hasta 8 años, entre otras propuestas para los más pequeños.

Qué pasa si llueve en el Parque de la Costa y tengo entrada

Todos los pasaportes tienen seguro de lluvia. Si llueve una hora antes del cierre del parque, volvés sin cargo dentro de los 30 días con el mismo pasaporte.