HAY PARO de colectivos

Miles de ciudadanos se verán afectados por un paro de transporte en varias localidades. El reclamo de los trabajadores tiene que ver con un aumento de sueldo y el pago de un bono prometido con anterioridad por la empresa.

Trabajadores del gremio UTA (Unión Tranviarios Automotor) continúan el paro de actividades laborales a modo de reclamo del aumento de sueldo pactado y del pago del bono prometido por las empresas de transporte. De esa manera, ciudadanos de varias localidades de Argentina no tienen acceso al servicio desde ayer y no se sabe cuándo lo tendrán, ya que se trata de una huelga por tiempo indeterminado.

Los miembros del gremio acataron la medida de huelga debido a la falta de ajuste de sus sueldos ante la realidad económica del país. Los trabajadores reclaman un incremento escalonado que alcance los $348,800 en julio, $380,192 en agosto y un salario básico de $414,409 en septiembre.

La provincia afectada por esta medida es Misiones, donde varias ciudades están sin transporte público desde ayer: Garupá, Candelaria, Posadas, Eldorado, Oberá y municipios vecinos. A pesar de esa realidad, la situación de incumplimiento salarial se produce también en otras zonas del país. Según expuso el comunicado de la UTA "en determinadas empresas del AMBA, La Plata, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Misiones y Tucumán” no se cumple el acuerdo.

Como varias empresas aún no han realizado los depósitos correspondientes a los sueldos de sus empleados, el sindicato tomó la decisión de iniciar la huelga. Esta medida no afectará a una sola empresa, sino que a varias de las que no han hecho los aumentos acordados en el salario de los trabajadores.

Este se trata del primer paro que se da bajo la nueva administración de la empresa Horianski, que compró el paquete accionario de ETCE en el mes de mayo de 2023.

Qué pasará con el transporte público en las PASO

El Gobierno Nacional tomó una medida para favorecer el traslado de los ciudadanos durante las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) celebradas 13 de agosto y las elecciones generales del 22 de octubre. La regulación indica que el transporte público será gratuito esos día, para asegurarse que toda persona que desee acercarse a su centro de votación pueda hacerlo sin importar su realidad económica.

Las jurisdicciones que ya han adherido a la iniciativa incluyen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y el municipio de Ushuaia en Tierra del Fuego.