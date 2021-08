La Tota Santillán se defendió de las acusaciones por violencia de género: "Quiero decir lo mío"

La Tota Santillán aseguró que si bien se peleó con Fernanda Vives cuando eran pareja nunca fue violento con ella y hasta la acusó de serle infiel varias veces.

Daniel Tota Santillán se separó de Fernanda Vives en el 2008 en medio de un escándalo mediático con acusaciones cruzadas de infidelidad y violencia. En una entrevista reciente, el productor y conductor aseguró que si bien discutió y se peleó con Fernanda Vives "nunca" le levantó la mano. Santillán apuntó contra su ex pareja mientras hacía un descargo sobre el difícil cuadro de salud que debió atravesar en el último tiempo.

La Tota Santillán dialogó con Pilar Smith en El Espectador (CNN Radio) y dejó fuertes declaraciones sobre el delicado estado de salud que atravesó y por que el debió ser internado. "Yo los estaba escuchando a veces y la cantidad de pavadas que se dijeron no tiene nombre, pero me la tuve que bancar y ahora quiero decir lo mío", comenzó asegurando el productor tropical a la vez que reveló que su caso fue por un "pico de estrés" porque no lo dejan ver a sus hijas más chicas. Pero lo más fuerte de la charla se dio cuando Santillán habló sobre Fernanda Vives, contra quien disparó con todo.

El productor consideró que el origen de sus problemas de salud fue la conflictiva separación con Fernanda Vives en el 2008 en medio de un escándalo mediático. "Cuando vos te peleás con tu mujer no decís "qué lindas flores" o "qué linda rosa". Discutís, te peleás, pero nunca le levanté la mano. Fernanda Vives habló cantidad de boludeces", aseguró Santillán. Cabe recordar que Vives había denunciado al productor por golpearla y hasta reveló que con sus golpes le hizo perder un hijo.

"Fernanda Vives habló cantidad de boludeces pero yo la perdono. No hay que mentir. No era una relación hermosa", insistió Santillán en CNN Radio. Inclusive, el productor acusó a Vives de engañarlo en reiteradas oportunidades: "Todos sabían todos los novios que había tenido mientras estaba conmigo. Olvidate, tenía un montón de novios, cantidades". "Y si cambió y ahora formó una familia me parece espectacular. Todos saben lo que hice por ella, lo que hice por su mamá", agregó Santillán para cerrar su descargo contra quien fuera su pareja hasta el 2008.

Cinthia Fernández destrozó a la Tota Santillán

Quien se hizo eco de estas declaraciones y no le gustaron nada fue Cinthia Fernández, que decidió cruzar al productor a través de sus redes sociales. "¿Por qué en vez de contar un cuerno o no (que no le creo nada) no cuenta por qué la cagaba a palos a su mujer?", empezó preguntando la precandidata a diputada en las elecciones 2021. Pero eso no fue todo, porque la angelita siguió dejando una terrible descripción sobre el accionar violento que Santillán habría tenido con su pareja: "Porque las paredes de su casa estaban manchadas con sangre, que el puño de él provocó! Por favor!".