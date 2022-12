Tini Stoessel revolucionó un shopping y Rodrigo de Paul tuvo que intervenir: "Se los pido por favor"

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul protagonizaron un alborotado episodio en un shopping y el futbolista hizo un contundente pedido.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul vivieron un caótico momento mientras estaban haciendo compras navideñas en un shopping ubicado en Nordelta, barrio en el que vive la cantante. La pareja estaba saliendo de un local cuando, de repente, un gran grupo de fanáticos se acercó a saludarlos. Fue tal la locura que De Paul tuvo que frenar la situación y pedirles calma. Rápidamente, se filtraron videos del momento en las redes sociales.

"Por favor, ey, un segundo. Para nosotros también hoy son las fiestas. Los único que les pido es que necesitamos comprar. Por favor, ¿pueden mantener la calma?", pidió el futbolista de la Selección Argentina, mientras de fondo se escuchan chicas gritando y pidiéndole fotos a la cantante.

"Agradecemos todo el amor, pero necesitamos que nos dejen un poquitito para poder comprar. Nada más, por favor se los pido. Dejen un poco de tranquilidad", agregó Rodrigo, mientras la vendedora del local hacía de barrera entre la pareja y los fanáticos, quienes se acercaban cada vez más para tocarlos.

El dulce gesto de Rodrigo de Paul hacia Tini Stoessel en pleno show

Recientemente, De Paul se subió al escenario en pleno show de Tini, tras la victoria de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, y dijo unas palabras que emocionaron a todo el público. "Quiero agradecerles a todos ustedes por el cariño. Hablo por los dos, estamos orgullosos de haber nacido en este país, con las cosas buenas y malas pero siempre nos manejamos con buenas intenciones y sin dañar a nadie”, comenzó el deportista.

“Todas las cosas que nos pasan son porque hemos trabajado mucho y nos hemos esforzado. No sé si les puedo dar un ejemplo, pero sí una opinión: trabajen sin dañar a nadie, sin que su escalera sea los hombros de otra persona, sin dañar al lado y sean felices. Todo llega. Yo hoy soy muy feliz", agregó De Paul.

Acto seguido, le hizo una declaración de amor a Tini frente a las millones de personas presentes: “Les juro que al lado tengo a la mujer de mi vida. La amo con todo mi corazón, todos los días me enseña a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme. Creo que una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento de mi vida apareció para darme mucha luz”.