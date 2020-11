Thelma Fardín hizo un contundente descargo contra la Justicia a dos años de su denuncia por violación contra Juan Darthés. En octubre de este año se supo que Nicaragua pediría la extradición del actor, quien se encuentra viviendo en Brasíl. Thelma destacó la impunidad del caso y pidió que se lo juzgue "en donde sea" al actor.

En una entrevista con Pampita en Pampita Online, Thelma se quejó de las dificultades que le tocó atravesar durante todo este proceso de la denuncia y mantuvo firme su pedido: "Si no se lo juzga en Nicaragua que se lo juzgue en Brasil, pero que en algún lugar se lo juzgue".

"Yo hice la denuncia hace dos años, me sometí a todas las pericias y lo que hizo falta. Si yo suelto todo eso, no es que la Justicia hace lo que haga falta: hay que estarle encima. Mi abogada es una especialista, sabe muchísimo. Sin embargo, nos dificultan mucho el proceso para que, si no se lo juzga en Nicaragua, que se lo juzgue en Brasil o que en algún lugar se lo juzgue. Sino es injusto, todo el proceso que tuve que pasar yo para chocar una y otra vez con la impunidad", expresó Thelma durante el diálogo con Pampita.

La actriz destacó que "Brasil no extradita a sus ciudadanos nativos", por lo que Darthés se encuentra viviendo con total tranquilidad allá. "Hay millones de cuestiones burocráticas que son agotadoras, que tienen poco de reparador, pero que sirven para mostrar a dónde nos mandan cuando nos dicen 'denuncien en la Justicia'", lamentó Thelma.

De la entrevista también formó parte la periodista Cora Debarbieri, que le consultó a Thelma que sentía al saber que Darthés estaba rehaciendo su vida en el país vecino. La actriz no quiso involucrarse mucho en ese tema, pero dejó en clara su respuesta: "Está bueno hablar bien técnicamente, no hace falta decir lo que yo siento. Es evidente que es injusto".

"Si un tipo que tiene un pedido de captura de Interpol, un alerta roja, una acusación por violación agravada, y sin embargo está libre... Después, lo que a mí me pase, en relación a lo personal, es un territorio al que no hay que entrar. Por supuesto que es doloroso... Pero yo sigo mi vida adelante, no me levanto pensando qué estará haciendo él. Esa es mi mayor conquista, seguir con mi vida", manifestó Thelma.

En ese sentido, consideró: "El debate que tenemos que dar hoy es dejar de atar a las víctimas a lo que esté haciendo su victimario. Ya está, nosotros seguimos adelante, yo hice la denuncia como correspondía. En algún momento la Justicia o la sociedad nos tiene que sacar el peso. Sino es como estar atada a un ancla que te tira para abajo de por vida".

Al final de la entrevista, Pampita le preguntó si quería decirle algo a quienes todavía descreen de su denuncia , a lo que Thelma respondió contundente: "La justicia tiene esta denuncia hace dos años, la extradición se puede demorar hasta diez años más... Entonces, ¿no nos preguntamos por los tiempos de la Justicia? No, responsabilizamos a quien en ese momento era una nena de 16 años. Hoy vino esta mujer que soy yo a rescatar a esa niña".

"Hay que correrlo por completo del 'te creo' o 'no te creo'. Hay una denuncia y un pedido de captura de Interpol. ¿Por qué no estamos preguntándonos qué hace este tipo suelto en otro país cuando es peligroso?", finalizó diciendo la actriz.