Fáciles de limpiar, resistentes y con un estilo único: vuelve una tendencia de decoración de baños para este 2026.

Existe una nueva tendencia en baños que va a ser furor este 2026. Los expertos en decoración vaticinan la vuelta de un clásico muy presente años atrás, que esta vez volverá con fuerza y desplazará por completo al actual porcelanato.

Al día de hoy, la mayoría de los baños están revestidos con este material. Sin embargo, lo que se viene ahora son las venecitas. Se trata de pequeñas piezas de vidrio o cerámica, generalmente en forma de cuadraditos, que se usan para decorar paredes, pisos, fachadas y hasta piscinas.

Vienen en diferentes colores, y mientras algunos diseñadores de interiores apuestan por revestir todo el baño con venecitas de un mismo color, otros lo hacen combinando diferentes colores o distintos tonos de un mismo color. Más allá de su encanto estético, tienen muchas otras ventajas que seguramente no sabías.

Ventajas de colocar venecitas en el baño

1. Resistentes y duraderas

Además de ser muy elegante y atemporal, este material es muy resistente a la humedad y al sol, ya que es fundido a altas temperaturas durante su proceso de fabricación, lo que lo convierte en una opción muy duradera. Es una excelente inversión si estabas pensando en rediseñar tu baño y querés algo que no solamente sea lindo, sino también práctico y funcional.

2. Reflejan la luz y agrandan los espacios

Las venecitas, particularmente las de vidrio, son ideales si querés darle más luminosidad a tu baño, ya sea porque es muy oscuro o porque no tiene ventanas. Además, esto probablemente haga que se vea más grande de lo que es, ya que generan sensación de amplitud.

3. Únicas y originales

Si sos de las personas que les gusta elegir alternativas originales y con mucha personalidad para decorar su hogar, las venecitas son para vos. Su encanto radica en lo artesanales que son, además de que son muy versátiles y adaptables a los gustos de cada persona. Podés elegir los colores que más te gusten.

4. Podés personalizarlas como quieras

Una de sus grandes ventajas es que las posibilidades de diseño son infinitas. Si te gusta un estilo más clásico y minimalista, podés optar por venecitas beige, blancas o negras. Si querés darle un toque de color a tu baño, podés elegir un color (por ejemplo verde) y comprar algunas en verde menta, otras verde petróleo y otras verde claro, para combinar diferentes tonos, o bien elegir un solo tono para todo el baño. También podés formar figuras geométricas e incluso dibujos.