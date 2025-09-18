Los brown lips, o labios en tonos tierra, se perfilan como la gran tendencia de maquillaje para la primavera 2025. Esta paleta de colores, que se despega del clásico nude y se presenta como una alternativa neutra frente al tradicional rojo, ya conquistó las principales pasarelas y los looks de street style más destacados del mundo.
Celebridades como Selena Gómez, Dua Lipa, Emily Ratajkowski, Zendaya y Hailey Bieber ya adoptaron esta tonalidad que evoca el maquillaje de los años 90, aunque con un aire renovado y contemporáneo. En redes sociales, la fiebre por los labios marrones no para de crecer: los hashtags #brownlipline, #brownlipstick y #brownlips suman cientos de millones de visualizaciones en TikTok.
Cuál es la clave de los brown lips
La clave de esta tendencia está en combinar labial y delineador en el mismo tono, logrando un efecto definido y sofisticado. Existen múltiples variantes dentro de la gama: desde el marrón chocolate intenso hasta versiones más suaves como el chocolate con leche, los marrones rosados o los nudes saturados, ideales para adaptarse a distintos tonos de piel y color de cabello.
Además, se pueden llevar con distintos acabados, desde un mate intransferible que asegura larga duración hasta un efecto glossy jugoso y luminoso. Para completar el look, los maquilladores recomiendan combinar los brown lips con el estilo latte makeup, donde los tonos cálidos dominan el rostro de manera armónica.
Versátiles y elegantes, los labios marrones prometen ser aliados en cualquier estación y ocasión: una tendencia que, una vez incorporada, podrá acompañarte sin esfuerzo hasta el próximo invierno.