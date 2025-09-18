Brown lips, la tendencia de labiales que usa Selena Gómez.

Los brown lips, o labios en tonos tierra, se perfilan como la gran tendencia de maquillaje para la primavera 2025. Esta paleta de colores, que se despega del clásico nude y se presenta como una alternativa neutra frente al tradicional rojo, ya conquistó las principales pasarelas y los looks de street style más destacados del mundo.

Celebridades como Selena Gómez, Dua Lipa, Emily Ratajkowski, Zendaya y Hailey Bieber ya adoptaron esta tonalidad que evoca el maquillaje de los años 90, aunque con un aire renovado y contemporáneo. En redes sociales, la fiebre por los labios marrones no para de crecer: los hashtags #brownlipline, #brownlipstick y #brownlips suman cientos de millones de visualizaciones en TikTok.

Cuál es la clave de los brown lips

La clave de esta tendencia está en combinar labial y delineador en el mismo tono, logrando un efecto definido y sofisticado. Existen múltiples variantes dentro de la gama: desde el marrón chocolate intenso hasta versiones más suaves como el chocolate con leche, los marrones rosados o los nudes saturados, ideales para adaptarse a distintos tonos de piel y color de cabello.

Además, se pueden llevar con distintos acabados, desde un mate intransferible que asegura larga duración hasta un efecto glossy jugoso y luminoso. Para completar el look, los maquilladores recomiendan combinar los brown lips con el estilo latte makeup, donde los tonos cálidos dominan el rostro de manera armónica.

Selena Gómez es una de las celebrities que apuesta por los brown lips.

Versátiles y elegantes, los labios marrones prometen ser aliados en cualquier estación y ocasión: una tendencia que, una vez incorporada, podrá acompañarte sin esfuerzo hasta el próximo invierno.