Zaira Nara reveló cuando Lionel Messi quiso seducirla en un boliche: "Lo mandé a cag..."

La hermana de Wanda liquidó al 10.

Durante su visita al programa Los Mammones en la noche del martes por América TV, Zaira Nara estuvo muy picante con algunos conceptos y recuerdos. Por ejemplo, detalló el momento en el que Lionel Messi quiso seducirla. "Fue en un boliche de Bariloche, yo tendría unos 16 años más o menos, y creía que me llevaba el mundo por delante", comenzó.

En realidad, la hermana de Wanda aclaró que no fue el propio futbolista de Barcelona el que se le acercó, sino un allegado: "El que me vino a hablar fue alguien que se presentó como su representante, no es que vino él directamente. Lo quiero salvar... Tal vez, él no sabía nada ni tenía nada que ver", reconoció ante el conductor "Jey Mammón" (Juan Martín Rago).

Sin embargo, al parecer, a la presentadora y modelo de 32 años no le gustó demasiado el método supuestamente utilizado por "La Pulga", que en aquella época tenía 17. "Directamente lo mandé a cag... Que alguien mande a alguien para que te hable me la baja. Además, qué antigüedad, ¿no?", se preguntó. "Bueno, a mí si me mandan a alguien, que se yo... No estaría mal", respondió "Jey Mammón" entre risas para concluir con la anécdota.

El mal momento de Zaira Nara con Diego Forlán

En el mismo programa, ella repasó la frustrada relación con el exdelantero uruguayo, con quien estuvo a punto de casarse, aunque finalmente no ocurrió y acabó con la separación a comienzos de 2011. “Yo era muy chica y me sentí invadida. Pensé ‘esta es la parte mala’, porque hasta ahí era todo divertido”, expresó sobre esa etapa de su vida.

"Estaban todos los sandwichitos preparados para meter en el horno. Era muy chica y tenía muchas inseguridades sobre muchas cosas. Y un dia dije ‘¿a dónde estoy yendo? Tengo 21 años'", agregó con humor con respecto al vínculo sentimental que había comenzado en 2008.

Sobre el hecho de ser tan reconocida popularmente a tan corta edad, opinó que tiene casi tantos costados positivos como negativos. “Esa fama con la que te sentís medio rara me llegó de una manera fea, después de una separación... Porque cuando todo es lindo, está bueno, pero cuando te están buscando para hablar de algo que no querés contar, no”, completó.