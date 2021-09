Yanina Latorre trató de "zorra" a Maru Botana en vivo

La panelista se hartó y despotricó contra la cocinera por una pelea del pasado. Yanina Latorre y Maru Botana fueron juntas a la universidad.

Yanina Latorre volvió a reavivar la llama de su enemistad con Maru Botana, por un problema que tuvieron cuando eran adolescentes y iban a la universidad. La panelista de Los Ángeles de la Mañana contó con lujo de detalles los motivos por los que se peleó con la cocinera, quien la habría alejado de sus amigas tras una fuerte discusión.

“Me arruinó la adolescencia... Fue mi compañera de la facultad. Las zorras buenitas son las peores. ¿Solo porque son cocineras y revuelven una olla ya son buenas?”, expresó en el ciclo radial Polino Auténtico la esposa de Diego Latorre y dejó en claro que su relación con Botana no mejoró en absoluto tras las últimas declaraciones que había tenido sobre ella.

Hace un tiempo, Latorre informó que la enemistad se generó cuando, en una tarde de té, Maru le habría dicho: “¿Cómo hacés para estar tan flaca? Vos sos anoréxica, no hay otra manera”. Según sus palabras, la panelista se sintió humillada en aquel momento y por eso se alejó de Maru, quien se quedó con el grupo de amigas y Latorre quedó sola.

Por su parte, Maru Botana se expresó al respecto en Los Mammones hace algunos meses y lanzó: “No sé qué pasó. La conozco hace un montón, fuimos a la facultad y ella estaba de novia con un amigo de mi hermano. Compartíamos la facu y éramos amigas”. A lo que Yanina respondió de manera tajante: “Todo mentira. Vos tenías un problema personal con mi cuerpo que era flaco, me hacías bullying y me dejaste sin mis amigas”.

Fuerte denuncia contra Maru Botana

El pastelero Damián Pier Basile se expresó en sus redes sociales sobre el fallido resultado de una receta de macarons de Maru Botana. “Por favor, que alguien le saque el título o el celular. No puede salir a decir que esos son macarons cuando uno se mata tanto para hacerlos. Me parece una paparruchada que comparta esta receta así, una falta de respeto a los profesionales”, expresó y siguió: “No puedo creer que haya subido eso, con lo cara que es la harina de almendras, con lo que cuesta hacer macarons. Me imagino a tanta gente haciendo esa receta y tirando la mercadería porque no les sale, porque con esa receta van a salir mal. Y pensar que esta gente tiene lugar en la tele, unos canjes bárbaros. Me dejó indignado”.