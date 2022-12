Yanina Latorre se calentó con Agustín de GH y lloró en vivo: "No me condenen"

La panelista de LAM apuró en vivo al exparticipante de Gran Hermano y se generó un tenso momento en América TV.

Agustín Guardis fue entrevistado en LAM, programa conducido por Ángel De Brito por América TV, luego de su reciente eliminación de Gran Hermano. En un momento de la nota, Yanina Latorre lo increpó por sus actitudes adentro de la casa y el joven se defendió innumerables veces, por lo que se generó un tenso momento en vivo hasta que en el cierre de la nota, pidió que no lo condenen y se largó a llorar.

Ángel De Brito le cedió el lugar sus "angelitas", es decir, su panel conformado por Yanina Latorre, Andrea Taboada, Nazarena Vélez, Estefi Berardi, Fernanda Iglesias y Pía Shaw, para hacerle preguntas a Agustín de Gran Hermano. "No es claro nada de lo que decís. Buscar el enojo de la gente haciéndote el extorsionador de mujeres, haciéndote el acosador", dijo Yanina.

Incómodo por la situación, buscó defenderse de las críticas recibidas al aire en América TV: "Lo que yo buscaba adentro era mostrarme más varonil". En ese momento, Latorre le hizo una pregunta que alimentó la tensión en el piso: "Te hago una pregunta, ¿sos gay?".

"No, no soy gay. Y no hace falta igual que aclare. Me hacía el varonil porque los demás me estaban provocando, me estaban insultando y se metían con mi sexualidad. Eso me hacía sentir muy mal", explicó. La panelista siguió con un tono elevado, casi gritándole, y lanzó: "¡Lo entendimos y te vimos! Fuiste por el mal camino. Es mentira que querías salir para informarte. Sos tan soberbio que querés decirnos 'soy más vivo que ustedes'. No sos más vivo que la gente. Tenés que demostrar que sos buena persona".

Al mismo tiempo, Nazarena Vélez intervino para decir que creyó su hostigamiento al principio del reality show de Telefe, pero advirtió: "Tus estrategias tenés tanta oscuridad, para querer lastimar, tocaste cosas tan oscuras. Sos un personaje que asusta". Después de varios minutos de discusión, llegó el final de la entrevista y Agustín aprovechó el aire para hablarle a la gente en llanto: "Me preparé diez años para entrar a la casa, es mi sueño".

El tenso momento entre Santiago Del Moro y Agustín de Gran Hermano

Santiago Del Moro se enfrentó cara a cara con Agustín Guardis, el reciente eliminado de Gran Hermano y uno de los más criticados por los fanáticos del reality show de Telefe. El conductor lo apuró en vivo con respecto a ciertas actitudes y comentarios polémicos que tuvo adentro de la casa.

"Hubo un momento que me partió como persona, como papá, yo soy papá de tres nenas encima, que tiene que ver con el ciberataque, la pornovenganza y todo", sostuvo Del Moro, quien añadió: "Me parece que es un tema que se habla muy poquito y que le pasa a un montón de chicos muy chicos". La charla se dio a raíz de la revelación de Agustín, quien había dicho que tenía fotos íntimas de sus exparejas guardadas en su computadora, situación que desmintió.

"Hay muchas familias que la pasan horrible, no tienen a dónde ir y esto se transforma en una extorsión. Por eso está bueno que más allá de tu caso, tu personaje, tu estrategia, según vos, están buenos estos temas que se plantean dentro de la casa", indicó el conductor. Minutos antes del llamado de reflexión, Agustín había explicado por qué lanzó este tipo de comentarios.

"No es algo lindo, un comentario totalmente desafortunado. Utilicé esa herramienta en el juego pero fue una herramienta equívoca", confesó el joven oriundo de La Plata. "¿Esto es cierto?", preguntó consternado Del Moro. "No, es mentira, no existe. Necesitaba salir de la casa y empezar a generar esto en el adentro para que también la gente afuera me saque", precisó.