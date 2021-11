Yanina Latorre fulminó a Horacio Pagani al aire: “Señor peligroso”

La panelista no perdonó al periodista deportivo y le dijo de todo. Yanina Latorre quedó herida por una actitud de Pagani con Diego Latorre.

Yanina Latorre le respondió a Horacio Pagani, después del enojo del periodista por unas declaraciones que la panelista había pronunciado en Los Ángeles de la Mañana. La madre de Lola Latorre recordó algunos dichos que el colega de su marido lanzó cuando se dieron a conocer los chats entre Natacha Jaitt y Diego.

“Las pavadas y los chistes que le he escuchado decir de mi marido son para llorar. Era compañero de laburo y era divino con nosotros. Ha ido con nosotros a comer. Yo no me olvido”, expresó ayer la angelita y recibió una respuesta contundente por parte de Pagani: “¿Qué c... entiende de mi trabajo? ¿Qué c... sabe de mi vida? Conmigo no te metas porque vas a terminar mal, muchacha”. “No me gusta la falta de respeto pública. Yo pasé a ser un tipo que te odia”.

“La vi dos veces en mi vida. Una vez se presentó diciéndome soy la mujer de Diego Latorre. Estábamos maquillándonos para un programa que me habían invitado. Y luego, porque no había lugar en una fiesta de los dirigentes, nos sentamos en una misma mesa y comimos juntos. Dice que comimos varias veces. Nunca más la vi. Eso demuestra que todo lo que dice es inventado”, cerró Pagani, en alusión a los dichos de Yanina Latorre en su contra.

La respuesta de Yanina Latorre a Horacio Pagani

Yanina Latorre no dudó en reaccionar ante las declaraciones de Pagani en Bendita y volvió a recordar los comentarios que lanzó sobre el escándalo que involucró a su esposo en 2017. “Todo lo que acabás de decir es mentira y lo digo seriamente. Mi odio y rencor hacia vos es que en la época de lo que le paso a Diego no te solidarizaste con él, habiendo sido compañero, te reías y hacías chistes. Qué señor peligroso. En ningún momento te amenacé, considero que sos un mediocre. Vos ahora me amenazaste. Creo que voy a llamar a mi abogada. Hablaste de odio. Me insultaste porque se ve que te toqué algo con lo de mediocre. Nunca te amenacé”, comenzó la panelista.

“Es un señor que se piensa que la tiene clara, que se sienta ahí a reírse con tal de tener los minutos de televisión. Todo lo que digo es verdad. Nunca te dije soy la mujer de Diego Latorre: me chupás un hue..., no te consumo. Si querés seguirme amenazándome, ahora, voy a la Justicia”, cerró Latorre.