Yanina Latorre frenó en seco a Alejandro Fantino en vivo: "No digas eso"

Yanina Latorre cruzó a Alejandro Fantino por tratar de defender a "La China" Suárez por el hostigamiento que sufre.

Yanina Latorre y Alejandro Fantino protagonizaron un tenso momento en pleno vivo televisivo por diferentes puntos de vista sobre el rol de "La China" Suárez en los medios. El periodista relató cómo se dio la recordada entrevista que le hizo a la actriz en pleno conflicto mediático con Wanda Nara y la panelista no le dejó pasar una frase.

"Cuando fui a hacer esa nota con Eugenia, me contrató Disney. Yo cobré, soy un profesional y vivo de esto. Si ella cobró, no sé, no tengo ni idea", enunció el conductor de Animales Sueltos. Y agregó: "Disney, los productores, me llaman y me dijeron 'Alejandro, Disney quiere de esta nota, esto, esto y esto'. Y yo les digo ‘¿les gustaría que me meta en...?’ y ellos dijeron 'no'".

Fantino continuó con una reflexión que puso a "La China" como blanco de un hostigamiento sistemático por parte de los medios y usuarios de redes sociales. "Quiero decir algo de nuestro laburo. Yo a veces siento que, y no por ustedes, la China es a veces chivo expiatorio de la sociedad", enunció el periodista y Yanina Latorre no pudo contener su bronca. "Para nada. No, no digas eso porque la pones en modo de víctima, cada uno tiene que hacerse cargo de las cosas que hace", soltó la panelista.

El duro descargo de Yanina Latorre sobre cuánto le costó tener hijos

La esposa de Diego Latorre se expresó en LAM el arduo camino que transitó hasta que se convirtió en mamá. "Era otra época, Lola tiene 21 años, y la ciencia debe haber evolucionado, pero ponés el cuerpo todos los días y nadie habla del dolor. Eran diez inyecciones diarias durante nueve meses, y cuando nació Lola tenía callos en las piernas", enunció la celebridad. Y agregó: "Yo quería ser madre, hacía siete años que estaba casada y no quedaba bajo ningún punto de vista".

Latorre continuó su descargo y relató que después de tener a su hija mayor había decidido no volver a pasar por lo mismo pero a los años quedó embarazada de Dieguito. "Cuando me entero que estoy embarazada de Dieguito no le dije nada a Diego porque estaba segura que lo iba a perder. Ya había perdido tres embarazos, quedaba embarazada y los largaba durmiendo en la cama, con Diego concentrado, una cosa espantosa. No me ilusioné, no me cuidé. Y a los cuatro meses dije ‘estoy embarazada y no le dije nada a Diego’", contó.