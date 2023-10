Yanina Latorre contó lo que Diego Latorre nunca se animó a decir: “En el cuarto de hotel”

La panelista de televisión reveló un insólito dato íntimo de su esposo. Yanina Latorre contó lo impensado de Diego.

Yanina Latorre es una de las panelistas más picantes de la televisión por su histrionismo y verborragia. En esta ocasión, la madre de Lola y Diego Latorre dio a conocer una fuerte revelación sobre la intimidad de su esposo, el exfutbolista de la Selección Argentina Diego Latorre. La integrante de LAM sorprendió con sus declaraciones debido a cuánto expuso al deportista.

"He fumado porros. La última vez en Amsterdam, con Diego, que nunca había fumado... la peor noche de mi vida", comenzó su descargo Yanina en diálogo con "El Pollo" Álvarez en Infobae. La celebridad recordó lo que ocurrió después de haber fumado la mencionada sustancia e hizo reír al periodista por la manera histriónica en que empezó su relato.

"Terminamos en el cuarto de hotel, yo llamando a mis amigas en Buenos Aires porque quería divertirme. Y él, desnudo, en posición fetal, porque le agarró cagadera. Iba al baño y decía: ‘Voy a largar el intestino, no te rías de mí'. Lloraba. Creo que de ahí no fumé nunca más", señaló la panelista de televisión. Yanina reveló que después de un par de horas la situación se resolvió y que salieron a caminar por las calles de Holanda a altas horas de la noche para encontrar un lugar donde comer: "Caminando como dos parias. El peor porro de mi vida".

Yanina y Diego son padres de Lola y Diego Latorre Jr.

Yanina Latorre, sobre por qué cree que tiene seguidores que la quieren

La panelista analizó su éxito en redes sociales y habló de las características de su personalidad que atraerían a la gente. "Cuento que es muy dura la convivencia y a Diego a veces lo mataría. Cuento la verdad de la maternidad, de los chicos, de la soledad. La mujer que está en su casa me ve como a una mina que le pasa lo mismo que a ella. Tengo diarrea, me duele la panza. Soy menopáusica, lo asumo y lo cuento. La famosa no: le sigue viniendo hasta los 80 y la concha no se le seca nunca. A mí, se me secó", reveló la conductora radial.

La palabra de Estefi Berardi sobre Yanina Latorre

La panelista irá a juicio con su colega después de no haber llegado a un acuerdo en la audiencia. "Se supo que hubo una audiencia hoy, lo que pasa es confidencial, no se puede contar, pero no hubo acuerdo, así que vamos a juicio oral. Lo va a explicar seguramente mejor Burlando, que es mi abogado, pero es por la difusión de información obtenida de manera ilegal. El tráfico de información obtenida de manera ilegal que a mí me adjudicaron, nadie me vino a preguntar ni a chequear nada", sentenció Berardi.

"A partir de eso, yo sentí que ejercieron mucha violencia de género sobre mí, sobre una supuesta situación que, ponele que pasó o no pasó, que es lo menos importante, pero por qué ese maltrato y ese hostigamiento de que querer obligar a que una mujer diga con quién se acuesta, en el año 2023. Eso es como un montón, por eso voy contra quienes voy", culminó su fuerte descargo la panelista.