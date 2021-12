Yanina Latorre abandonó el piso de LAM y rompió en llanto: "Desconsolada"

La panelista demostró su sensibilidad en medio de un momento de angustia en Los Ángeles de la Mañana.

Yanina Latorre rompió en llanto en medio de una emisión de Los Ángeles de la Mañana y, ante las preguntas de sus compañeros, reveló cuál fue el motivo que la sensibilizó y la obligó a abandonar el piso.

"Fui en el corte al baño y estaba Yanina llorando desconsolada, no lo puedo creer", comentó Ángel de Brito, en pleno aire, y así deschavó a Yanina Latorre y su llanto escondido. "Es la primera vez que te pone triste que se vaya alguien", agregó el periodista, en alusión a que la angustia de la botinera se debía a la salida de Maite Peñoñori de LAM.

Latorre se abrió al aire y se expresó sobre sus sentimientos: "No, Analía (Franchín) me dolió, Maite… no sé quién más. Es como me pega en el día, hoy me pegó llorar". Como remate a la sensible situación, de Brito lanzó: "Hoy le pegó lágrima".

Las palabras de despedida de Maite Peñoñori

Maite Peñoñori se quebró en el discurso de adiós que dio en LAM, después de años de trabajar como cronista y panelista en el ciclo. "Me costó mucho tomar esta decisión. Este programa para mí fue todo, en especial el lugar en el que crecí porque me diste mucho espacio. Sé que no todos los conductores son así de generosos, pero vos sí lo sos", comenzó.

"Uno de mis primeros móviles fue lo de José López. Estábamos en el convento y cuando terminó el programa tenía un mensaje tuyo. Primero me asusté, pero al final me escribías para felicitarme por el laburo. Siempre fuiste muy generoso", continuó la periodista, en memoria de sus comienzos en el programa que le dio fama.

Por último, la panelista agradeció al conductor y a sus compañeras por los años compartidos: "Sentía que tenía que cerrar un ciclo. Quiero agradecerle a las chicas, que son excelentes compañeras. De todas aprendí un montón. A veces da la impresión que en este programa nos matamos, pero es un equipo humano hermoso. De todas me llevo algo bueno, de vos Ángel también y de la producción".

El destino de Maite Peñoñori tras su salida de Los Ángeles de la Mañana

La periodista será parte de la formación de Intrusos, según informó Primicias Ya. Después de la repentina renuncia de Evelyn Von Brocke, el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich tendrá a Maite como panelista, además de las fijas: Marcela Baños, Virginia Gallardo, Paula Varela y Karina Iavícoli.