Ximena Capristo se quebró al hablar sobre Silvina Luna: "Es muy difícil verla postrada en una cama"

Ximena Capristo lloró desconsoladamente en LAM al hablar sobre el delicado estado de salud de su amiga, Silvina Luna.

Ximena Carpisto se quebró al aire en LAM (América TV) al hablar sobre la salud de Silvina Luna, con quien mantiene una fuerte amistad. Desde comienzos de junio de 2023, la modelo permanece internada en el área de terapia intensiva del Hospital Italiano con un grave cuadro de salud, causado por la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki, quien cometió una mala praxis al inyectarle metaciltrato en el cuerpo, en el año 2011. Mientras Luna continúa luchando por su vida, Ximena dio detalles sobre su estado actual.

La exparticipante de Gran Hermano estuvo como invitada en el programa de Ángel de Brito, en el que habló sobre el delicado estado de su amiga. En medio de la conversación, la modelo no pudo esconder su angustia al referirse al duro momento que Silvina está viviendo. Además, también habló sobre el reciente fallecimiento de Mariano Caprarola, quien también había sido operado por Lotocki.

“Es inevitable linkear esta situación con la de Silvina. Para mí es muy difícil hablar. No estoy hablando mucho porque esto me hace muy mal”, comenzó Ximena. Y agregó, con lágrimas en los ojos: "Me hace muy mal verla como la veo, me hace muy mal que le pase esto por querer verse más linda, como le pasó a Mariano”.

“¿Por qué ellos tendrían que pedir disculpas? No hay que pedir disculpas, el que tiene que pedir disculpas es Lotocki. Ellos se hicieron una cirugía para verse bien, no para que te maten o para que te pongan una cosa tóxica en el cuerpo”, enfatizó. “Con Silvina nos conocemos hace 22 años. Ella no necesitaba eso. Pero el año que se operó estaba tan feliz porque se había puesto más cola. Ella se veía bien”, recordó Ximena.

Al recordar los buenos momentos que vivió con su amiga, se lamentó: “Ahora yo, verla en una cama de un hospital, tan joven, luchando por su vida y queriendo salir adelante... ¡Ella tiene tanto por hacer! Es muy difícil verla tan joven postrada en una cama, sin poder salir adelante por culpa de una persona que hizo mala praxis”.

El nuevo parte médico de Silvina Luna: cómo está su salud

Fernando Burlando, el abogado de Silvina Luna, compartió el último parte médico de la modelo, en el que los médicos anunciaron una "leve mejoría". “Atentos al último parte médico oficial, la familia de Silvina reitera sus pedidos de oración que en esta lucha han sido invaluables aliados", comenzó el abogado en su publicación de Instagram.

"Con la esperanza que nos guía y el ejemplo de la férrea voluntad de Silvina, esperamos superar esta instancia. Mientras tanto simplemente gracias, porque sabemos que todos ustedes están ahí, haciendo fuerza por ella”, añadió. Junto al texto, mostró una foto del documento.

En el parte, se puede leer: “La paciente Silvina Luna reingresó al servicio de Terapia Intensiva de este Hospital el 10 de agosto de 2023, por un cuadro de encefalopatía de origen multicausal. Está respirando por sus propios medios, con rehabilitación kinesiológica, nutricional y psicológica. Su cuadro general presenta mejoría".