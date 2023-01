Ximena Capristo le rompió el corazón a Coti Romero: "Al Conejo le encanta Julieta"

La reacción de Coti Romero al doloroso comentario que Ximena Capristo le hizo en Gran Hermano.

Ximena Capristo sorprendió a Coti Romero en el debate de Gran Hermano 2022 (Telefe) con una dolorosa pregunta sobre Alexis "Conejo" Quiroga, su novio dentro de la casa.

Coti y "El Cone" lograron forjar un vínculo romántico muy profundo desde que se conocieron en el reality, pero ahora que la joven correntina se fue de la casa, muchos se preguntan si Alexis intentará vincularse con otras chicas de la casa, especialmente con Julieta Poggio, ya que había dicho que la parecía linda.

Semanas atrás, el cordobés había confesado durante una charla con los varones de la casa que Julieta le parecía muy atractiva. Coti no tenía idea de esto y se enteró cuando Ximena le sacó el tema. “Yo jugaba un poquito, yo le hacía unas escenitas con Romina y él me hacía escenas con Marcos”, contó Coti en relación a las escenas de celos que se hacían mutuamente.

"Sí, pero te confundiste ahí porque el tema era con Julieta. Al 'Conejo' le encanta Julieta, yo lo vi y lo escuché de su boca decir que le encantaba Julieta. ¿Vos no creés eso?", le preguntó la panelista. “No, yo no creo que le encante. A ver, él dijo eso cuando nosotros todavía no habíamos empezado y me parece bien porque Juli es una chica hermosa, cualquiera la puede mirar y me parece bien”, contestó la influencer.

En este sentido, se mostró muy segura de que los sentimientos que su novio tiene hacia ella son verdaderos y que jamás la engañaría con Poggio. "Yo le tengo cariño, pero no por tenerle cariño voy a dejar de votar si es que yo fui a jugar a eso, eso es lo que quise dar a entender siempre", aclaró la correntina en relación a la nominación espontánea que le hizo a Julieta.

Por último, Coti aclaró que sus berrinches eran parte de una estrategia para parecer más inocente. "Obviamente sí soy celosa, pero yo sobreactuaba las escenitas o los caprichitos. Obviamente me equivoqué porque afuera no gustaba eso, pero adentro de la casa, logré que me vieran como 'la nena que no jugaba'. ¡Y no me votaban!", reflexionó.

El descargo de Coti Romero contra la producción de Gran Hermano

Tras su salida de la casa, Coti Romero habló sobre las críticas que recibió por parte del público y dijo que incluso la gente que está hablando mal de ella la está ayudando a crecer, pero que no se sintió del todo cuidada por la producción.

"Siento que todo me está ayudando, sea malo o bueno", relató en Cortá por Lozano (Telefe). Y a la vez, reconoció que a la producción le faltó aclarar algunas cosas: "Yo no soy traicionera ni me arrepiento de nada de lo que hice porque era un juego, pero sí tendrían que haber mejorado un poco el explicarle a la gente lo que hacía. La vida no es lo mismo que Gran Hermano, yo no soy así".