Wanda Nara enfrentó los rumores de separación y las denuncias de maltrato: "Una traición más"

Antes de regresar a París, la mediática enfrentó a la prensa en Ezeiza y aclaró su relación con Icardi. También detalló la relación que la une a Carmen, su empleada doméstica.

Wanda Nara se fue del país y, en medio de su breve visita, trascendió que se divorciaría de Mauro Icardi y que se peleó con Carmen, una de sus empleadas domésticas. Por eso, en su salida desde Ezeiza, la mediática fue rodeada por los periodistas y enfrentó el escándalo que la asedia.

“Ahora vuelvo con mi familia. Hay cosas de las que no voy a hablar porque después todos sacan conclusiones diferentes”, sentenció Wanda, en diálogo con Socios del espectáculo. Sin embargo, en sus pocas palabras, fue terminante a la hora de referirse a su relación con Carmen, la empleada doméstica que habría filtrado un audio en el que expone un posible divorcio de Icardi.

Los periodistas también indagaron en las acusaciones de la empleada por los supuestos maltratos que recibiría de Wanda. “¿Es verdad que Carmen duerme en un lavadero? ¿Ese audio que trascendió es de ahora?”, indagaron, a lo que la modelo respondió: “Me parece rarísimo porque conmigo tiene una relación casi familiar. No es verdad que no cobra hace tres meses”.

“Es una traición más. Tenemos mucha gente que trabaja para nosotros y de todos estos temas se encarga una secretaria, no yo. Yo comuniqué que ella quería irse y se le sacó un pasaje. Dijo que estaba angustiada por lo que está pasando en los medios”, relató.

Además, la empresario añadió: "Es una señora que trabajó conmigo, después por un motivo personal dejó de hacerlo, y después una amiga de ella me mandó una foto accidentada, que es la que está circulando, y me pidió ayuda. Compré el pasaje, intenté ayudar para que estuviera bien y ahora está en mi casa de campo, como ella quería. Es una mujer grande que nos quiere a mis hijos y a mí”.

Ese fue el pie para que desmintiera el supuesto estado de abandono de la señora. “Nada de lo que se dice es verdad. No suena lindo es de que no tiene plata. Tenía gastos de 600 a 700 euros por mes en una tarjeta de crédito. Para una sola persona y si bien no sé el detalle eran todos gastos personales, eso sumado al sueldo. Es una cifra importante”, cerró Wanda.

Consultada sobre si habló con Mauro Icardi y sobre si su familia está revolucionada por lo que pasó, Wanda Nara remarcó: “Con Mauro hablo todos los días, obvio, y mi familia no se sorprende nada porque me conocen más que nadie”.

La condición de Wanda Nara para quedarse con Mauro Icardi

Augusto "Tartu" Tartúfoli reveló cómo está "apretando" Wanda Nara a Mauro Icardi con una condición muy particular. "No se va a divorciar un pomo", adelantó el periodista en A la tarde (América TV) sobre uno de los temas que más revuelo generó en los últimos días.

Tartu aseguró que Icardi quiere marchar a Dortmund dado que es un equipo que juega Champions League y muy reconocido en todo el mundo, pero según el periodista Wanda Nara tiene otra idea. "Ella lo aprieta diciéndole ‘Si vos te vas a Alemania, nos divorciamos'", explicó Tartu en A la tarde.

"¿Qué va a pasar con el pollerudo, con el 'castrati' de Mauro? No se va a divorciar un pomo, por cagón se va a ir a jugar al Monza, que acaba de ascender", disparó muy picante el periodista. Luis Ventura también se sumó al contar que Christophe Galtier, el nuevo técnico del PSG, le dio una mano a Icardi al ponerlo de titular en los últimos partidos de la temporada porque "lo quiere sacar del fondo del mar" tras los escándalos que protagonizó en el último tiempo.