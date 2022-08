Vuelve Mirtha Legrand: Adrián Suar terminó con el misterio y detalló el día y horario del regreso

Mirtha Legrand ya está en plenos preparativos de cara a su vuelta en la televisión argentina. Cuándo empieza y qué dijo Adrián Suar al respecto.

Mirtha Legrand está cada vez más cerca de llevar adelante su ansiado regreso a la televisión argentina. Frente a esta situación, el gerente de programación de El Trece, Adrián Suar, confirmó su vuelta y reveló cuándo comienza el programa de la diva de los almuerzos.

Tras las tensas negociaciones que duraron varias semanas, finalmente se confirmó la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión. Entre algunos rumores que la vinculaban en El Nueve o América TV, Adrián Suar y Nacho Viale se pusieron de acuerdo y vuelve a El Trece, donde quería culminar su carrera.

En diálogo con Teleshow, "El Chueco" deslizó la fecha de inicio del programa, que se emitirá los sábados por la noche. "Si Dios quiere puede ser primera semana de septiembre", indicó Suar, quien además dijo que el combo de la vuelta de Mirtha incluye a Juana Viale los domingos al mediodía.

"Estoy contento con esto, obvio, la adoro a Mirtha, quiero que esté en la pantalla", expresó. El gerente de programación de El Trece viene de estrenar hace unos días la película 30 noches con mi ex de la cual es director y protagonista principal junto a Pilar Gamboa.

En exclusiva con El Destape, la "Chiqui" había confirmado que volvía su conducción en el clásico programa. En ese momento, fue a ver la obra teatral Network y oficializó La Noche de Mirtha mostrándose "muy contenta" por la situación, hecho del cual fue muy importante el productor Carlos Rottemberg.

La vergonzosa confesión de Tomás Fonzi sobre Mirtha Legrand

Durante su última visita a PH: Podemos Hablar, ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, Tomás Fonzi contó la anécdota con la famosa conductora en la instancia del "punto de encuentro". Según reveló, la situación se dio durante el año 2003, precisamente cuando salía con Juana Viale.

En ese sentido, el exparticipante de MasterChef Celebrity añadió: "Me tomé dos whiskies y medio, me desmayé del sueño. Me acosté en el sillón y me quedé dormido. Me desperté con la escarcha de la mañana". A continuación, el conductor le consultó si nadie había intentado despertarlo y el artista confesó que allí es donde Legrand intervino.

"Pasó hace muchísimo tiempo, el día que conocí a Mirtha Legrand. Hubo una reunión en su casa. Yo estaba ahí y había trabajado mucho, fue un día largo. Era muy cachorro también", contextualizó Fonzi antes de contar la anécdota.

"Hubo un momento en que pasó la señora Mirtha Legrand, me tocó con el dedo en el brazo y me dijo ‘señor Fonzi, señor Fonzi’. Intentó traerme a la vida. Y yo junté mis petates y me fui", sentenció Tomás entre risas.