A través de su cuenta oficial de Twitter, el periodista Jorge Rial terminó con las especulaciones y confirmó el día y horario para el estreno de su nuevo programa en la pantalla de América TV. TV Nostra será el envío que el conductor liderará tras 20 años al frente de Intrusos, el ciclo de espectáculos del cual decidió alejarse en las últimas semanas.

"Para los que preguntan. @TVnostraOK arranca el 5 de abril a las 21 por la pantalla de @AmericaTV. Se van a sorprender. Tengan paciencia. Un gran equipo. Varias sorpresas. Te vas a reír de los políticos, los artistas y los deportistas. De ellos, no con ellos. Esa es la diferencia", aseguró Rial, quien rápidamente tuvo respuestas por parte de los usuarios que esperan por su regreso a la pantalla chica.

En cuanto al armado de su panel, y más allá de la confirmación de Marina Calabró, aún no hay más noticias oficiales de quiénes acompañarán a Jorge Rial en esta nueva etapa de su carrera profesional. Lo cierto es que, alejado de los flashes del espectáculo, el conductor intentará llevar adelante un espacio más distendido que de costumbre y ocupará el espacio del prime time en el canal líder del Grupo América.

Jorge Rial confirmó la participación de Marina Calabró en TV Nostra

Después de una polémica renuncia a Intrusos en el espectáculo, el periodista Jorge Rial está preparando todo para el debut de TV Nostra y compartió con sus seguidores de Instagram la confirmación de Marina Calabró para acompañarlo en las noches de América.

"Estamos en el camino. #TVNostra ya está avanzando. Y les aseguro que es hermosa. Ya está @marinacalabro_ok de vuelta en el equipo", celebró Jorge Rial a través de su cuenta de Instagram en una foto en la que está con la periodista con la que compartió 4 años en la mesa de Intrusos en el Espectáculo.

En la misma publicación, Rial se refirió al nuevo desafío que implica salir al aire en la noche de América con Tv Nostra y tiró algunos palos para Intrusos. "Salir de la zona de confort no es fácil. En un medio donde todos buscan salvarse con un formato, yo decido dejar @intrusos y saltar a algo nuevo. A lo que siento que me va a volver a hacer feliz. A llenarme de adrenalina. A no saber qué es lo que va a pasar cada día. A reconquistar a la gente. A reafirmar los laureles conseguidos en una batalla de 35 años en los medios", comenzó.