Viviana Canosa se hartó y contó quién le confirmó que Milei la hizo echar: "Perdí el laburo"

Viviana Canosa reveló cómo fue la supuesta interna de Milei que la dejó sin trabajo.

Viviana Canosa es una conductora de televisión y periodista, conocida por la ausencia de filtros a la hora de exponer sus opiniones en público. De ese modo, en un reciente encuentro al aire con Yanina Latorre y Ángel de Brito, la locutora nacional apuntó sin tapujos contra Javier Milei con una fuerte acusación.

La presentadora se desempeñó como conductora en los medios LN + y El Observador 107.9 hasta el año pasado pero en el 2024 ya no estuvo al aire. Al respecto, la comunicadora no dudó en revelar lo que le confirmaron, que incriminaría de manera directa a Javier Milei como el artífice de su salida de esas emisoras.

"Un día que fui a votar en las PASO me pasó una moto por los pies, chicos. Yo dije que era un accidente pero mi abogado me dice 'te pasó una moto por arriba de los pies'. Yo me metí con los heavies cuando te sacaban el laburo, perdí el laburo porque cuando Santa María compró el canal a mí me dejaron afuera", comentó Canosa. En ese momento, Latorre le preguntó si pensaba que estaba afuera de LN+ y El Observador por Milei y ella respondió: "Sí, obvio. Me lo dijo Juan Cruz Ávila, es clarísimo. Pero también debo ser honesta: el tipo dijo 'si sigue hablando de mí, esta mina no tiene laburo'. Juan Cruz fue súper honesto conmigo, me dijo 'Milei llamó y dijo que con vos se terminaba'".

La crítica de Viviana Canosa a Karina Milei

"Como diría Neruda, me gusta cuando callas, porque estás como ausente. Impresentable. No paraba de furciar, de equivocarse, su oratoria me hizo acordar a Carlos Monzón. Ahora entendemos por qué vendía tortas y no era la CEO de una compañía. Más cómoda jugando con su perro en lo de Guido Kaczka", continuó Canosa, sin tapujos por el desempeño de Karina Milei en el micrófono. Y cerró: "Si Karina Milei es el cerebro de este gobierno, estamos al borde del ACV. Se ríe como si estuviera en pedo, no puede leer de corrido y es la secretaria General de la Presidencia".

Viviana Canosa.

El fuerte relato de Viviana Canosa sobre su cáncer

"Salí de la ducha. Martina tenía cuatro años. Hoy tiene 11. Todavía no estaba separada pero el padre de Martina, Alejandro estaba en Londres. Había ido a ver a su hijo. Mis padres estaban en el Sur viendo a mi hermana menor. Estaba sola con Martina y la señora que nos ayudaba en casa. Salgo de la ducha y yo ya lo sabía. Porque yo sentía el bultito, pero tenía miedo de enfrentarlo", explicó Canosa ante una consulta de Latorre. Y sumó: "Me hice la boluda, ponele una semana porque estaban todos de viaje y me venía el cáncer, porque aparte escuchar la palabra cáncer. Me miraba en el espejo desnuda y decía acá tengo un quilombo".

Canosa reveló que decidió llamar a su médico y que éste le dijo lo que ella esperaba no escuchar: "Me dice acá hay que hacerse una mamografía. Me dice ‘¿tenés tiempo? Andá a hacertela ahora’. Ya le vi la cara a la mina. Yo acostada vulnerable con el padre de mi hija afuera. Mis padres de viaje. ¿Viste cuando decís? ‘Desastre’. Le digo ‘sí, por supuesto. Voy ahora a hacérmela’. Termino, y por ser quien soy, como te pasa a vos, vas a un lugar y te resuelven todo. Hablo con el doctor y me dice: ‘Esto me parece que es heavy’. Vos ya te ves enterrada todos llorándote. Una tragedia".