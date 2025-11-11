Viviana Canosa confirmó su romance con un famoso periodista: "Fuimos medio novios"

Viviana Canosa confesó un noviazgo secreto.

Viviana Canosa volvió a sorprender a todos con una revelación inesperada sobre su vida personal. En su programa de streaming por Carnaval, la conductora habló de su entrañable vínculo con el recordado periodista Juan Castro, quien falleció en 2004, y reconoció que entre ambos hubo algo más que una amistad.

“Yo fui medio novia, novia entre comillas, de Juan Castro”, contó Canosa al aire. Luego aclaró el contexto de esa relación: “Digo ‘entre comillas’ porque no éramos novios, nunca tuvimos sexo. Él era gay, lo reveló, pero cuando estudiábamos en el ISER todavía no lo había dicho”.

Canosa y Castro fueron compañeros en la carrera de locución en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), donde, según recuerda, construyeron una conexión muy especial. “Cursamos cuatro años juntos, éramos mejores amigos. De hecho, cuando Juan estaba internado en el Hospital Fernández, ya a punto de morirse, su pareja en ese momento me deja entrar a mí, y todos se sorprendieron porque no era parte del entorno más conocido de Juan”, relató emocionada.

Cómo era la relación entre Viviana Canosa y Juan Castro

La conductora también recordó el proyecto televisivo que Juan Castro le había propuesto y que, lamentablemente, no llegó a concretarse. “Yo iba a laburar con Juan. Un mes antes de que él muriera, fui a su casa, la que compartía con Luis Pavesio, su pareja. Juan era director creativo en Endemol y me propuso hacer un programa en Canal 13, de 19 a 20, que estuviera antes de Telenoche”, explicó.

Entre risas y nostalgia, Canosa remarcó que el lazo que los unía trascendió lo laboral. “Estudiamos juntos y la amistad continuó con los años”, concluyó. Su relato generó una mezcla de sorpresa y ternura entre sus compañeros de mesa, que escucharon en silencio una historia que combinó afecto, complicidad y una profunda admiración mutua.