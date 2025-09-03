Se picó entre una vecina de Moreno y una notera de TN.

Los diferentes partidos políticos se están preparando para las elecciones que tomarán lugar este domingo 7 de septiembre en Buenos Aires, donde los habitantes de la provincia votarán a sus representantes en el Poder Legislativo. La Libertad Avanza eligió como lugar para efectuar su cierre de campaña la localidad de Moreno, donde se erigió un fuerte operativo de seguridad para evitar imágenes como las que dejó la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora.

Fue el propio Presidente de la Nación quien encabezó el acto, con frases como "qué lindo sería teñir Buenos Aires de violeta", por ser el color que identifica a su partido, así como también una reflexión tras lo ocurrido con los audios de Karina Milei: "Cuando se les acaba el recurso, van contra la familia. Trataron de acusarnos de chorros y fueron contra mi hermana".

Javier Milei se presentó hoy en Moreno para el cierre de campaña de LLA de cara a las elecciones del domingo en Buenos Aires.

El comentario de una vecina de Moreno a una movilera de TN

En medio de todo el movimiento que suscitó la visita del jefe de estado, hubo también un sector de la población que aprovechó para pronunciarse en contra suyo. Allí se aprestaron los micrófonos de TN, uno de los medios que transmitieron la palabra de aquellos que llevaron pancartas alusivas tanto a los audios como a la relación entre los dos hermanos. Fue allí cuando una vecina habló con la movilera y lanzó un comentario que rápidamente se viralizó en las redes sociales: "¿No te da vergüenza? Decile que te de 3% para la tintura, porque te aprieta el cerebro mamá".

Aquello quedó registrado por las cámaras, aunque la trabajadora de prensa se mantuvo impávida y resto importancia al agravio de su interlocutora, limitándose a buscar a otra persona para poder darle entidad, aunque en la televisión se seguía apreciando a la señora que había pronunciado semejante comentario (que también fue blanco de críticas en las redes).