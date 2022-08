Vincularon a Moria con Viviana Canosa y explotó: "No me devaluen"

La silla vacante que dejó Viviana Canosa en A24 podría ser ocupada por una de las máximas figuras del espectáculo argentino: la actriz y diva Moria Casán. Qué respondió.

A24 se desligó de Viviana Canosa, conductora macrista que estuvo a cargo del prime time en la señal de Daniel Vila, y crecen los rumores en torno a quién será el o la encargada de llenar el importante hueco. Uno de los rumores más fuertes indica que la actriz y diva Moria Casán podría aterrizar en su lugar, con la vuelta de un histórico programa del Grupo América.

Según la periodista de espectáculos Laura Ubfal, el nombre de Moria se estaría barajando en la mesa de programación de A24. Y no lo haría con un nuevo programa sino con uno de los caballos de Troya que tuvo la señal: Intratables. El ciclo que históricamente condujo Santiago del Moro y se emitió por América TV, podría volver recargado por el canal de cable.

También, Ubfal precisó que algunas de las fuentes que consultó le indicaron que no daría el presupuesto para convocar a Moria y otras que en A24 prefieren esperar para el cambio. Más allá de esto, revuela la idea de que la pareja del Pato Galmarini podría ser la nueva convocada para ocupar el lugar de Viviana Canosa.

Qué dijo Moria sobre los rumores de su aterrizaje en A24

“Please, no me devaluen, adulenme, agasajenme, adulenme y vuélvanme a agasajar. Julio César, Julia de Brujas y 50 años de trayectoria artística, ni en chiste, icónica de LQTBY, recontra pluss, una sola vez su pareja anterior (Daniel Tobal, ex pareja de Viviana Canosa) me llamó para reemplazarla en su programa de chismes y lo hice y cuando los echaron a los periodistas que la acompañaban me llamaron para hacerme cargo del programa y sentí que no podía ir a un lugar donde tres periodistas se quedaban sin trabajo", indicó la actriz de Brujas (espectáculo que actualmente está en el Multitabaris Comafi)

Con el estilo picante que la caracteriza, agregó: "Tengo ofrecimientos para mis propios programas de TV y no haría periodismo político histriónico. Par favor, hace 31 años hice el primer programa que farandulizó la política: #AlacamaconMoria. Los quiero. Thanks por pensar en mí cuando se trata de trabajo”. De esta forma, aunque no confirmó que vaya o no a hacerse cargo de una supuesta nueva temporada de Intratables, dejó en claro que no sería el reemplazo de nadie.