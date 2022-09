Video: una periodista tuvo un principio de derrame cerebral en vivo

La periodista Julie Chin, de la cadena KJRH, fue llevada de urgencia al hospital luego de manifestar dificultad para leer las frases del teleprompter.

La periodista Julie Chin, perteneciente a la cadena KJRH, afiliada de NBC en Tulsa, Oklahoma, fue internada de urgencia tras sufrir los primeros síntomas de un derrame cerebral en vivo, ante la imposibilidad de leer con fluidez las frases de un teleprompter. El video del tenso momento donde la comunicadora anunció que no estaba bien.

“Lo siento, algo está pasando conmigo esta mañana y me disculpo con todos... Sigamos adelante y enviémoslo a la meteoróloga Annie Brown”, manifestó Julie Chin en medio de la transmisión, por tener que cortar la transmisión antes de tiempo y ceder el espacio a su compañera. Fuera de cámara, la periodista fue trasladada de urgencia a un hospital donde se le realizaron exámenes para evaluar su caso.

El domingo pasado, Julie publicó una fotografía desde el hospital y llevó tranquilidad a su público, anunciando que lo que tuvo -según las sospechas- de los médicos fue un principio de derrame cerebral: "Los últimos días son todavía un poco de misterio, pero mis médicos creen que tuve el comienzo de un derrame cerebral en directo el sábado por la mañana. Algunos de ustedes lo presenciaron de primera mano, y lamento mucho que haya pasado".

"El episodio parecía haber salido de la nada. Me sentí genial antes de nuestro show. Sin embargo, en el transcurso de varios minutos durante nuestro noticiero, las cosas empezaron a suceder. Primero, perdí la visión parcial en un ojo. Un poco más tarde mi mano y mi brazo se adormecieron. Entonces, supe que estaba en un gran problema cuando mi boca no decía las palabras que estaban justo delante de mí en el teleprompter. Si estabas viendo el sábado por la mañana, sabes lo desesperadamente que intenté dirigir el espectáculo hacia adelante, pero las palabras simplemente no salían", agregó.

Las advertencias de la periodista que sufrió un principio de derrame cerebral

Por último, la periodista advirtió cuáles son las señales de un derrame cerebral, utilizando el acrónimo BE FAST (sé rápido):

B. alance (pérdida repentina de equilibrio)

E. yes (cambios de visión repentina)

F. ace (Caída facial)

A. rms (Un brazo derrapa hacia abajo)

S. peech (discurso arrastrado/confundido)

T. Ime y terrible dolor de cabeza

Antes el caso de manifestar síntomas o sufrir un derrame cerebral, llamar al 911 y recurrir de urgencia al establecimiento médico más cercano o poder asistencia.