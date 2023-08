Video: la insólita caída que sufrió Lizy Tagliani en Got Talent por Telefe

Lizy Tagliani protagonizó un momento inesperado en Got Talent Argentina tras sufrir una fuerte caída. El video del momento ocurrido en la pantalla de Telefe.

Lizy Tagliani quedó en la mira de todos por una situación insólita ocurrida en pleno vivo por Telefe. Fiel a sus ocurrencias, la conductora del reality show Got Talent Argentina se cayó en pleno vivo y el momento en que sufrió el golpazo se viralizó en las redes sociales.

La llegada de Got Talent a la pantalla de Telefe causó furor justificado por el buen rating, ya que llegó a hacer casi 20 puntos. En este contexto de buenos números, Lizy Tagliani alimentó la euforia del debut y protagonizó un momento desopilante en vivo.

La conductora comenzó a hacer piruetas frente a la mirada del jurado conformado por Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul y Florencia Peña. En ese momento arriesgó por demás, se patinó y cayó con la parte trasera de su cuerpo, hecho que generó la carcajada de todos.

El último trabajo televisivo de Lizy Tagliani fue en 2022, cuando era la conductora de Trato Hecho, el programa que supo ser presentado por Julián Weich años atrás. Además, el mismo año tuvo una participación especial en Quién tiene la máscara con Natalia Oreiro a la cabeza.

Lizy Tagliani terminó presa: el relato de la conductora de Got Talent

En diálogo con Implacables, el ciclo conducido por Susana Roccasalvo en El Nueve, Lizy Tagliani reveló que estuvo tras las rejas en medio del debut como conductora de Got Talent Argentina por Telefe. Primero fue en Temperley, zona sur del Conurbano Bonaerense; y luego en la Ciudad de Buenos Aires.

"Fueron dos veces. Una sucedió cuando tenía 13 años, que fue el día que se votaba para las elecciones. En mi casa, a las 6 de la mañana ya se levantaban todos y pasaba mi abuela, los buscaba y se iban caminando cada uno a su colegio, como para estar a las 8 votando y a las 10 estar prendiendo el fuego para hacer el asado", recordó Lizy en primera instancia. "Y yo aproveché cuando ellos se fueron para ponerme una remera con un cinto, tipo pollerita, y unas zapatillitas", agregó.

Una vez hecho el cambio de outfit salió a caminar por la avenida Hipólito Yrigoyen. "Llegué a la estación de Adrogué y me paró la Policía, que me lleva presa a Temperley. Ahí me fue a buscar mi mamá. No tengo buenos recuerdos, pero tampoco tuve una mala experiencia. Fue tremendo, pero tuve suerte", sostuvo. En el cierre, se acordó del segundo episodio donde también se había vestido de mujer: "En esa época te llevaban por no estar vestida acorde a tu sexo. Fue estando en Pueyrredón y Santa Fe. Yo me puse a bailar cortando el semáforo. Marica escandalosa era en esa época. Vino un auto... se llamaba 'moralidad' en esa época y nos subieron a todas".