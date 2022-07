Vero Lozano se va de Cortá por Lozano: quién la reemplazará

La producción de Telefe ya encontró un reemplazo para Vero Lozano, quien muy pronto dejará la conducción de Cortá por Lozano por unos días.

Vero Lozano, una de las conductoras preferidas de la televisión argentina, se ausentará de Cortá por Lozano (Telefe) por un tiempo y ya se rumorea quién sería la elegida para ocupar su lugar.

Esta no es la primera vez que Lozano abandona su programa temporalmente. Ya ocurrió en varias ocasiones anteriores, como cuando tuvo un grave accidente en Estados Unidos tras haberse caído de una aerosilla y se ausentó durante varios días. Esta vez, la conductora faltará para tomarse unos días de vacaciones y una colega la cubrirá.

Se trata de Paula Chaves, otra de las conductoras favoritas de los televidentes. Así lo informó Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), quien fue consultado al respecto por sus seguidores de Instagram, que le preguntaron si Chaves tendrá algún proyecto televisivo en 2022. "Va a conducir Cortá por Lozano 15 días desde el 15/7", aseguró De Brito.

Historia subida por Ángel de Brito a su cuenta de Instagram.

Cabe destacar que Paula también le había hecho este favor a Vero cuando se accidentó, por lo que no será su primera vez conduciendo Cortá por Lozano. Cuando esto ocurrió, la periodista le agradeció profundamente a Chaves y se mostró muy conforme con su trabajo. "Vos, Pauli, sos un encanto. Me has remado. Eran dos semanas y estás acá", le dijo la conductora.

"Para mí es un lujazo, no saben lo que es el estudio. Rebalsa de gente y de alegría. Sos la capitana. La buena onda y la energía se siente. Estamos todos acá haciéndote el aguante", le contestó Paula, también muy contenta de haber vivido esa experiencia.

El emotivo mensaje que Vero Lozano recibió en su programa

Tras el regreso de Vero Lozano a la televisión, recibió un enorme apoyo por parte de todos sus compañeros. Además, se llevó una sorpresa que jamás había imaginado: su médico le grabó un video especial para felicitarla por su progreso. "Hay alguien más que quiere saludarte", le adelantó Analía Franchín, dándole paso al video.

En el clip, aparece el médico que atendió a Lozano diciéndole: "Me impresiona mucho cómo te venís recuperando. Me enteré que ya estás caminando y haciendo ejercicio. Como bien sabés, tus fracturas fueron severas, y no podrías haberte recuperado tan bien sin tu sonrisa permanente, trabajo duro y sin el increíble apoyo de tu familia. Tu actitud positiva y el amor entre Jorge y vos son inspiradores para mí".

La conductora se conmovió mucho con esta sorpresa y cuando terminó el video le dio las gracias a su médico. "Me re emocioné. Volví a nacer, a vivir. Así que ahora voy a festejar el 30 de mayo y el 8 de febrero", cerró Lozano.