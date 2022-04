Vero Lozano cruzó a Tamara Pettinato por las acusaciones de despido

La conductora de TV dio a conocer su versión de los hechos sobre la salida de su panelista de Cortá por Lozano. Tamara Pettinato había acusado a Vero Lozano de negar que su desvinculación del programa tuvo que ver con un despido y no con una renuncia.

Vero Lozano habló sobre las declaraciones de Tamara Pettinato en relación a su salida del ciclo televisivo de la conductora. La estrella de Telefe fue tajante en su respuesta y reveló la verdad sobre cómo se habrían dado los hechos en la desvinculación de la humorista de Cortá por Lozano.

Pettinato lanzó que habría sido echada del programa de Telefe y que Vero Lozano lo habría negado. "No fue así. Tamara tenía contrato hasta diciembre (2020). Era pandemia. Claro que las vacaciones le correspondían. Ella las extendió. No sé entendió mucho, dijo por un pedido médico. Y era momento de cambio de panel", respondió la presentadora en diálogo con LAM.

"En pandemia, las reuniones eran por Zoom y ella preguntaba '¿pero yo voy a seguir? ¿yo voy a seguir?'. Y le dijeron que el contrato era hasta diciembre, que no sabían qué iba a pasar después. Ella eligió no volver porque no le daban la certeza de que continuaba el año siguiente", continuó la exconductora de AM, Antes del Mediodía. Lozano se mostró algo enojada con la situación generada por Tamara y cerró: "Ella se bajó porque no le dieron la certeza de que iba a continuar. En ese momento, yo le dije que lo que dijo no era justo. No nos pusimos de acuerdo, pero no hubo una pelea".

El cronista del ciclo de Ángel de Brito pinchó a Lozano al decir que Pettinato revivió el tema tras más de un año de los acontecido y ella sentenció: "Se debe haber quedado enojada. No ser elegida no está bueno. No gusta. Pero realmente fue que no se le dio la certeza de que continuaba".

Tamara utilizó sus redes sociales para despedirse de sus compañeros cuando salió de Cortá por Lozano y sostuvo: "¡Los voy a extrañar compañeros! Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ya me lo dijo el papi (Roberto Pettinato) desde que soy chica: 'La tele no tiene corazón. No te sorprendas de nada'. Ya nos volveremos a ver".

Tamara Pettinato sobre las denuncias de acoso a su padre

Roberto Pettinato recibió denuncias de acoso laboral por parte de varias mujeres que han trabajado con él y su hija se expresó al respecto: "Lo único que cuestiono es cuando dicen '¿cómo volvió a trabajar?'. Si hay gente que cometió errores en el pasado, no hay que censurarlo para siempre y no darle otra oportunidad".