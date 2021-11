Valeria Mazza advirtió a su marido en Los Mammones: "¿Te cae bien La China Suárez?"

La modelo se metió en el escándalo del momento y lanzó una fuerte advertencia a su esposo.

Valeria Mazza es una personalidad de la farándula que rara vez accede a estar en la televisión. Con un perfil bajo, no suele presentarse en la pantalla chica y opinar de los escándalos que llenan los programas de actualidad. Sin embargo, su aparición en Los Mammones fue la oportunidad perfecta para romper moldes y sorprender con respuestas polémicas, como cuando Jey Mammón la interrogó por el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez.

En el segmento llamado "Las 21 de las 21", Jey Mammón pasó por variadas preguntas a las que la modelo tenía que responder por si o por no. En el cuestionario no pudo faltar la consulta por La China Suárez. "¿Te cae bien?", interrogó el conductor, a lo que Valeria Mazza no dudó en levantar el cartel con el "Si" para dejar en claro no hay problemas con la actriz.

En ese momento, la modelo cambió de rumbo a la pregunta y sorprendió a su esposo, Alejandro Gravier. "A vos Gravier... ¿te cae bien la China?", preguntó Valeria Mazza, y causó las risas de todos en el estudio. Jey Mammón se sumó a la broma y le gritó: "¡Bloqueala de las redes!".

Para cambiar el ángulo del escándalo, el conductor insistió: "¿Icardi te cae bien?". Valeria Mazza se mantuvo imparcial y aseguró: "es que no lo conozco. No me gusta opinar de la gente que no conozco. A la China me la he cruzado en esas fotos multitudinarias que hacen las revistas y es un amor... qué se yo. A Wanda la conocí en Milán, también divina, es simpática".

Jey Mammón se quejó de que "todos los dardos van para La China" a lo que la modelo concluyó: "Cada uno hace lo que puede, no lo que quiere".

Sorín opinó sobre la homosexualidad en el fútbol

Josh Cavallo se convirtió en el primer jugador en actividad abiertamente gay y movilizó al mundo futbolero. El australiano habló sobre su homosexualidad y generó que esto se charle en distintos programas y uno de estos fue Los Mammones. El exdefensor de la Selección, Juan Pablo Sorín estuvo como invitado en el ciclo que conduce Jey Mammón horas antes de la marcha por el orgullo LGTBQ+ y opinó sobre este tema.

En su momento cuando el futbolista de 21 años que se desempeña en el Adelaide United de su país habló sobre su homosexualidad, el exjugador fue uno de los primeros en bancarlo a través de las redes. "Esto, en mi opinión, le hace bien al fútbol y a la sociedad. El amor es libre" publicó "Juampi" como apoyo acompañado de las palabras de su colega.