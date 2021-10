Josh Cavallo se convirtió en el primer futbolista abiertamente gay: "Quiero ser tratado como los demás"

El futbolista australiano Josh Cavallo confesó en sus redes sociales su homosexualidad y lanzó un pedido especial.

Si bien el mundo avanzó en muchísimos aspectos todavía quedan prejuicios en el fútbol. Un sólo mensaje tiene todo para lograr un cambio importantísimo y así sucedió con Josh Cavallo, un jugador australiano de 21 años que a través de sus redes declaró abiertamente su homosexualidad. El defensor que milita en el Adelaide United de la A-League contó su situación en un emotivo video y con una publicación en su Instagram.

Varios jugadores lo bancaron en esta decisión. Entre ellos Gerard Piqué, Antoine Griezmann, el argentino Guido Rodríguez y hasta la exfigura del básquet español Pau Gasol. Todos ellos reaccionaron a las declaraciones del joven que es actualmente el único futbolista profesional activo en declararse gay.

"Hola a todos, soy Josh Cavallo. Estoy en mi casa, en Adelaida. Hay algo personal que necesito contarle a todos. Soy futbolista y soy gay", sostuvo en el principio del mencionado video. "De niño, siempre sentí la necesidad de esconderlo porque estaba avergonzado de que nunca podría hacer lo que amo y ser gay. Lo que quiero es jugar al fútbol y ser tratado como los demás", afirmó.

"Estoy cansado de tener que rendir al máximo que pueda y a la vez vivir esta doble vida. Es agotador y no quiero que nadie más lo experimente. Pensaba que la gente me vería de otra manera cuando se enterasen, que empezarían a tratarme de otra manera pero no ha sido así. Contárselo a todos fue increíble, la respuesta y el apoyo es inmenso", aseguró.

Para culminar dio el ejemplo con unas sentidas palabras: "Quiero inspirar y demostrar a la gente que no pasa nada por ser tú mismo y jugar al fútbol. No pasa nada por ser gay y jugar al fútbol. Saliendo a la luz, espero que todos vean a Josh Cavallo, el verdadero Josh Cavallo. Soy futbolista y estoy orgulloso de ser gay", sentenció.

La carta del jugador en su Instagram

"Estoy listo para hablar sobre algunas cosas personales con las que finalmente me siento cómodo para hablar de mi vida. Estoy orgulloso de anunciar públicamente que soy gay. Ha sido un largo viaje para llegar a este punto de mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión. Luché contra mi sexualidad durante más de 6 años y me alegro de poder dejar eso a un lado", comenzó.

"Siendo un futbolista gay encerrado, tuve que aprender a enmascarar mis sentimientos para encajar en el molde de un futbolista profesional. Crecer siendo gay y jugar al fútbol eran sólo dos mundos que no se habían cruzado antes. Me gustó mi vida asumiendo que este era un tema del que nunca se hablaría. Es asombroso saber que en la actualidad no hay jugadores profesionales homosexuales que estén jugando activamente".

Por último dejó unas palabras para sus cercanos y al club en el que se desempeña: "Aquellos que ya sabían esto sobre mí me han dado amor y apoyo en cada paso. Estoy muy agradecido a mi familia y amigos. A Adelaide United por saludarme con el mayor respeto y aceptación. Estoy increíblemente agradecido", concluyó el defensor.