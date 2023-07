Urgente: Telefe levantó el ciclo más exitoso de la señal

Telefe sorprendió a todos al levantar uno de los programas más exitosos de su grilla de programación. Por qué lo hizo y cuándo regresará.

Telefe tomó una inesperada decisión y levantó uno de los ciclos más vistos de su programación. De qué programa se trata y por qué la señal de ViacomCBS tomó esta sorpresiva determinación.

Desde hace ya unos años, Telefe viene ganando sistemáticamente en la batalla por el rating contra El Trece, su principal competidor. Además de las exitosas novelas turcas, el canal de las pelotitas fue la pantalla de algunos de los fenómenos más fuertes de la televisión en el último tiempo con realities como Gran Hermano y Masterchef. Precisamente respecto a este último, Telefe tomó una inesperada decisión.

Es que la señal de ViacomCBS levantó sorpresivamente la gala de eliminación de Masterchef que se iba a realizar este domingo. En su lugar, el domingo 9 de julio Telefe transmitirá la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro (desde las 21), que llegan con una fuerte polémica, principalmente por la confirmación de Jey Mammón de que participará del evento junto con sus compañeros de La Peña de Morfi.

Debido a esto, la nueva gala de eliminación de Masterchef se pasará al lunes 10 de julio desde las 23. Además, según se reveló, el reality conducido por Wanda Nara terminará las grabaciones de la presente temporada este viernes y se estima que quedarán dos semanas más al aire. Apenas finalicen, Donato de Santis viajará a Italia, por lo que no estará presente en la ceremonia de los Martín Fierro, evento del que sí participará Germán Martitegui y en el que están nominados en las ternas de "Mejor reality" y "Mejor dirección (no ficción)".

Crisis en Telefe por lo que pasa en Masterchef: preocupación en el canal

Masterchef le dio la peor noticia a Telefe por una situación que se viene repitiendo en las últimas semanas. El reality show de cocina que conduce Wanda Nara está en la cuerda floja a poco tiempo de su final y en medio de que el canal comience a pensar en nuevos programas de cara a la segunda parte del año.

Desde hace mucho tiempo que Telefe es el canal líder de la televisión argentina superando a El Trece, su competencia más directa. Masterchef se posicionó como una de sus apuestas en el prime time, pero el informe detallado recientemente no le gustó nada a la gerencia.

Es que el programa que conduce Wanda Nara, cuyo jurado está conformado por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, volvió a perder con otro programa. Se trata de Los 8 Escalones con Guido Kaczka a la cabeza, quien viene salvándole las papas a Adrián Suar.

Con 14,9 puntos de rating, el ciclo de El Trece se impuso no solo a Masterchef sino también a Pantanal, la serie turca. A poco tiempo de que llegue a su fin para darle el lugar a Got Talent, que será presentado por Lizy Tagliani, Telefe no ve con buenos ojos estos números porque se supone que el público estaría expectante por su desenlace.