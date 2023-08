Una participante de Los 8 Escalones preocupó a Guido Kaczka en El Trece: "No sabés"

Una concursante de Los 8 Escalones pasó un mal momento en plena transmisión de El Trece y preocupó a Guido Kaczka. La particular confesión que le hizo al conductor en medio de las preguntas y respuestas del ciclo.

En Los 8 Escalones de los 3 millones se dio una situación sumamente incómoda y alarmante. Una participante del programa preocupó a Guido Kaczka con una particular comentario y generó un clima tenso en la pantalla de El Trece que no pasó desapercibido.

Durante la transmisión que tuvo lugar el pasado martes 29 de agosto, Karen tomó la palabra y comentó que trabaja en el área de facturación y personal en una logística y que estudia periodismo deportivo para cumplir con su sueño de relatar un partido de fútbol profesional.

Luego, la oriunda de Ramos Mejía (Provincia de Buenos Aires) logró avanzar varias instancias en el programa, hasta llegar a la gran final. Y en uno de los tramos del ciclo, Karen confesó que se estaba sintiendo mal y dejó atónito a Guido Kaczka. "Voy a ser valiente, así me lo saco de encima porque me estoy por desmallar", señaló la mujer. Al mismo tiempo, profundizó: "Te causa muchos nervios estar acá, como es tan incierto todo, te ponés ansioso y no sabes que te van a preguntar".

Guido Kaczka se preocupó por una participante de Los 8 Escalones que le reveló que casi se desmalla.

Pese a los nervios que sintió, la participante de Los 8 Escalones pudo vencer a Sofía, su contrincante en la final, tras responder bien una pregunta vinculada a Los Pumas. "¡Karen, 3 millones de pesos!". La mujer se abrazó con su hija, quien apareció en escena para abrazarla, y Guido reaccionó: "¡Mamá e hija, hija y mamá festejando los 3 millones!".

Como suele hacer siempre, el presentador del programa le consultó a Karen si tenía intenciones de volver al programa para participar por los 6 millones de pesos. La estudiante de periodismo deportivo no dudó y manifestó: "Sí, obvio". "¡Vuelve, entonces!", concluyó Kaczka; mientras todo el estudio aplaudía a la ganadora.

Una figura de Los 8 Escalones le dijo adiós a Guido Kaczka

La protagonista en cuestión es Nicole Neumann, que tras un tiempo de formar parte del programa de entretenimiento dio el portazo. En una charla que le concedió a revista ¡Hola!, la panelista y modelo de 42 años contó que se alejó del ciclo de TV por las dificultades que atraviesa con su familia.

En las últimas semanas, Neumann tuvo un conflicto familiar con su hija Indiana y Fabián Cubero, expareja con la que además tuvo otras dos hijas (Sienna y Allegra). "Elegí correrme un poco del medio para protegerlas". Y resaltó que prefirió estar lejos de la prensa, que siempre la invadía cada vez que se acercaba a los estudios de El Trece: "Es difícil de esquivar. Yo entiendo que la prensa y todos están haciendo su trabajo, pero el mío como mamá es proteger y resguardar a mis hijas ante todo".

En medio de sus preparativos para el casamiento con su nueva pareja, Manu Urcera, Nicole Neumann contó que sus hijas atraviesan un mal momento en su día a día escolar: "A ellas obviamente no les gusta que se hable en el colegio, que la gente les pregunte cosas o les comente algo algún compañero porque, como van creciendo, les llega y tienen acceso a más información".

Al mismo tiempo, la modelo comentó que optó por alejarse de los medios de comunicación para preservar su intimidad: "Todo esto que pasa es el resultado de algo que hace años vengo padeciendo. Entendí que a algunas personas les sirve el escándalo, el barro, pero definitivamente ese no es el camino que yo elegí en mi carrera. No me interesa subirme a esa". De todas formas, sostuvo que en sobre el conflicto con su hija Indiana "hay un montón de cosas que no se saben".