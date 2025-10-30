Una notera de TN salió a la calle y quedó en ridículo: "Fuera Milei"

El mal momento que vivió una notera de TN en pleno móvil.

A cinco días de las elecciones legislativas, y en medio de un clima político cada vez más tenso, una notera de Todo Noticias (TN) vivió un momento incómodo durante una salida en vivo. La periodista se encontraba en la calle entrevistando a vecinos cuando invitó a una mujer a acercarse al móvil: “¡Vení! ¡Animate!”.

Sin embargo, la escena se vio interrumpida por un hombre que pasó por detrás gritando: “¡Aguante Cristina, fuera Milei!”. Sorprendida por la situación, la cronista intentó mantener la calma y retomar el hilo de la nota. “La gente se expresa… los dejamos expresarse”, atinó a decir, intentando minimizar el incidente y seguir adelante con la transmisión.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios sobre la polarización política que atraviesa la Argentina. El hecho ocurre en plena discusión por la reforma laboral que impulsa el Gobierno, y en un tenso contexto de fuerte confrontación entre oficialismo y oposición.

Tensión política y debate por la reforma laboral

A pocos días de los comicios legislativos, el clima político se intensificó tras el anuncio del presidente Javier Milei de avanzar con una reforma laboral. El proyecto, que aún no fue presentado oficialmente, propone extender la jornada de trabajo, flexibilizar vacaciones y permitir acuerdos por empresa, entre otros puntos. La iniciativa dividió aguas incluso dentro de los medios de comunicación, generando discusiones entre periodistas, dirigentes sindicales y referentes políticos.