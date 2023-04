Una joven filtró que es la primera participante de Gran Hermano 2023: quién es y el video viral

Una influencer advirtió que es la primera participante en ser confirmada para Gran Hermano 2023, reality de gran éxito en Telefe. Quién es y el video que se hizo viral.

Luego del gran éxito de la vuelta de Gran Hermano en la pantalla de Telefe, y mientras varias personas se anotaron en el casting de cara a la edición 2023, una joven influencer publicó un video en el que asegura que ya fue confirmada como la primera participante del próximo programa.

Se trata de Violeta Muñóz, una mujer cuyo video se hizo viral en TikTok, dijo que la producción de GH ya le dio el visto bueno para poder entrar a la casa más famosa del país. "Adivinen quién entró a GH. Yo estoy tan sorpresa cómo ustedes, eh", anunció, con mucha alegría.

En tanto, Violeta señaló que trató de aplicar la ley de atracción para que el universo conspire en su favor. "Yo les dije que voy a entrar. Sucedió como todo lo que yo quiero y deseo. Lo visualizo y pasa", precisó, entusiasmada con la idea de convertirse en una celebridad de la TV y el espectáculo.

Violeta Muñóz, la joven que afirma que participará de Gran Hermano 2023.

A qué se dedica Violeta Muñóz, la influencer que participará de Gran Hermano 2023

Por medio de TikTok, Violeta Muñóz se presentó ante las redes sociales y contó a qué se dedica: "Tengo mi marca de ropa y bikinis. Además me dedico a dar tips emprendedores en las redes sociales". Y también mencionó algunas de sus características personales: "Soy una máquina de atraer cosas lindas y positivas. No tolero el desorden así que eso podría jugarme en contra. Me considero muy buena persona pero no significa que me pasen por arriba".

A modo de conclusión, Violeta le envió un mensaje a los usuarios de las redes para que empiecen a apoyarla de cara a Gran Hermano, que comenzaría entre octubre y noviembre de 2023: "Gracias por verme y la próxima nos vemos ahí adentro. Espero que me hagan el aguante".

Casting de Gran Hermano 2023 Argentina: cómo anotarse para la nueva edición

En una de las emisiones de Gran Hermano, Santiago del Moro informó que las inscripciones para participar en el casting de la edición 2023 ya están disponibles. Durante la cena final con los tres finalistas, el presentador detalló las instrucciones para registrarse en la próxima temporada del reality.

"Atención país: porque con los tres finalistas tengo que hacer oficialmente el comunicado. A partir de este momento se abren las inscripciones para el casting de Gran Hermano 2023″, lanzó emocionado Santiago del Moro, mientras Nacho, Julieta y Marcos aplaudían con energía.

De acuerdo con el conductor, aquellos interesados en formar parte de la próxima edición del reality podrán inscribirse a través del sitio web granhermano.mitelefe.com. Una vez dentro del portal, el futuro participante deberá completar un formulario con sus datos personales.

Además de los datos básicos, el formulario incluirá preguntas acerca de la educación, habilidades, experiencia en otros programas de televisión, alimentación, situación laboral actual, conexiones con personas famosas, personalidad, historia de vida y otros detalles relevantes.