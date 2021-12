Una figura se vio obligada a renunciar a la novela de Suar: "Me fui con tristeza"

La artista reveló el verdadero motivo por el que debió abandonar la telenovela emitida por El Trece, La 1-5/18.

La 1-5/18 está otra vez en el ojo de la tormenta, tras las declaraciones de una reconocida y galardonada actriz, quien debió presentar su renuncia a la novela producida por Adrián Suar. Con contundentes declaraciones, la artista reveló la verdad de su salida de la exitosa telenovela protagonizada por Agustina Cherri, Gonzalo Heredia y Esteban Lamothe.

"Fue una alegría muy grande volver a trabajar en Polka y con un gran equipo técnico y de producción con el que compartí muchas horas de trabajo. Por otra parte, tuve la posibilidad de trabajar con colegas de talento y, sobre todo, de un gran caudal humano", expresó Leonor Manso, la actriz que dejó atrás al proyecto de Suar. Y siguió: "Me tocó en suerte un lindo personaje, de esos que me gusta plasmar. Era una mamá, la señora mayor del barrio, referente indiscutible, para varias personas de esa comunidad y que suele dar muchas pautas sobre variados temas".

En cuanto a los motivos que hicieron que tomara esa decisión, Manso dejó en claro que se fiue por otros compromisos laborales: "Es que yo suelo llegar muy temprano al teatro y Cae la noche tropical es un texto hermoso y que requiere mucha concentración y estar lo más despierta posible. Hay que tener en cuenta que el trabajo de muchas horas de grabación, más la actividad en el escenario me iba a demandar un enorme esfuerzo que no me iba a permitir llevar a cabo ambas labores como corresponde. Me fui finalmente de La 1-5/18, con mucha tristeza".

"Es un espectáculo hermoso y, en este momento, después de haber atravesado una etapa álgida de pandemia, se valora más porque transita el camino de los vínculos y de los afectos. La vida de estas mujeres es muy reconocible a las historias de cualquier mujer a la vuelta de la esquina, en consecuencia, tanto a Ingrid (Pelicori), Eugenia (Guerty) y a mí nos hace muy bien realizar esta obra y al espectador, recibirla", expresó sobre la obra teatral que protagoniza.

El enojo de Agustina Cherri por las críticas a La 1-5/18

La protagonista de la tira de Polka se expresó sobre quienes afirmaban que desde la ficción se romantizaba a la pobreza y enunció: “Lola no nació en ese barrio, se criticó que sea una cheta de Devoto, es parte del guion, yo soy una actriz que interpreta. La historia es increíble, es difícil generar tantos vínculos", sobre su personaje.